"BABAMI PAMUKLAR İÇİNDE SARIYORUZ"

Bora Gencer, "Babamıza söylemedik. Çünkü babam da çok büyük bir rahatsızlık geçirdi. Onu böyle pamuklar içinde saklıyoruz. O yüzden burada yok zaten, haberi yok. Televizyonları kapatıyoruz, cep telefonunu aldık, 'Bozuldu' falan diye... Ona, nasıl, ne zaman söyleyeceğiz, nasıl yapacağız bilemiyoruz yani" açıklamasında bulunmuştu.