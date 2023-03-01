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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlham Gencer'e kalp pili takıldı

Usta müzisyen İlham Gencer'e kalp pili takıldı. Babasının sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Bora Gencer, "Operasyon süper geçti" ifadelerini kullandı

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  • İlham Gencer ameliyat oldu: Kalp pili takıldı - Magazin haberleri

    Türkiye'de caz müziğinin akla gelen ilk isimlerinden 100 yaşındaki İlham Gencer, ameliyat oldu. 
  • İlham Gencer ameliyat oldu: Kalp pili takıldı - Magazin haberleri

    Bir süredir hastanede tedavi gören İlham Gencer'e kalp pili takıldı. Oğlu Bora Gencer, babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

     
  • İlham Gencer ameliyat oldu: Kalp pili takıldı - Magazin haberleri

    "OPERASYON SÜPER GEÇTİ"

    Bora Gencer, "Hep gülerek bakabiliriz demiştim hayata... Bugün 100 yaşındaki çınar babamız Bozkurt İlham Gencer’e kalp pili takıldı. Operasyon süper geçti" dedi.
  • İlham Gencer ameliyat oldu: Kalp pili takıldı - Magazin haberleri

    KIZININ ÖLÜMÜNÜ HABER VEREMEDİLER

    Öte yandan İlham Gencer ile Ayten Alpman'ın kızı Ayşe Gencer Demirer (66), 30 Aralık 2022'de hayata veda etmişti. Bora Gencer, babasına kızının ölümünü henüz haber veremediklerini açıklamıştı. 
  • İlham Gencer ameliyat oldu: Kalp pili takıldı - Magazin haberleri

    "BABAMI PAMUKLAR İÇİNDE SARIYORUZ"

    Bora Gencer, "Babamıza söylemedik. Çünkü babam da çok büyük bir rahatsızlık geçirdi. Onu böyle pamuklar içinde saklıyoruz. O yüzden burada yok zaten, haberi yok. Televizyonları kapatıyoruz, cep telefonunu aldık, 'Bozuldu' falan diye... Ona, nasıl, ne zaman söyleyeceğiz, nasıl yapacağız bilemiyoruz yani" açıklamasında bulunmuştu.
  • İlham Gencer ameliyat oldu: Kalp pili takıldı - Magazin haberleri

    İlham Gencer'i, daha önce Ajda Pekkan ve Yonca Evcimik hastanede ziyaret etmişti.

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