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Haberler Gündem Politika Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı öncesinde internet sitesi hazırlandı - Haberler
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İBB Başkanı İmamoğlu'nun çağrısı öncesinde internet sitesi hazırlandı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun CHP'deki değişim tartışmaları ile ilgili yarın yapacağı ifade edilen çağrı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İmamoğlu'nun "İktidar için değişim" isimli bir internet sitesi hazırlattığı öğrenildi. Sitede yer alan açıklamada da, "Hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir" ifadeleri yer aldı

Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı öncesinde internet sitesi hazırlandı - Haberler
HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hazırlattığı iktidaricindegisim.org adlı internet sitesinde, "Sabırlı ve aklı öne koyan ama, bir o kadar da kararlı bir tutumla değişimin gerçekleşmesi pekala mümkündür. Muhalefette değişimin anahtarı Cumhuriyet Halk Partisi’dir" ifadeleri yer aldı.

Sitede yer verilen açıklamada şunlar denildi: "Geldiğimiz noktada; Türkiye’nin geleceği için akılcı bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Değişimin temeli hiç kuşkusuz toplumsal taleptir. Sabırlı ve aklı öne koyan ama, bir o kadar da kararlı bir tutumla değişimin gerçekleşmesi pekala mümkündür. Bu ihtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir.

Ülkemizin sürdürülebilir biçimde kalkınması, vatandaşlarımızın refah ve medeniyet yarışında hak ettiği noktaya erişmesi, devletimizin adil ve demokratik bir devlete dönüşmesi için muhalefet güçleri olarak değişmek ve çok güçlü bir alternatife dönüşmek zorundayız. Zira Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken vatandaşın iktidarın merhametine terk edilmesi telafisi mümkün olmayan riskler doğuracaktır. Sabırlı ve aklı öne koyan ama, bir o kadar da kararlı bir tutumla değişimin gerçekleşmesi pekala mümkündür. Muhalefette değişimin anahtarı Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Muhalefette değişimin anahtarı Cumhuriyet Halk Partisi’dir. CHP’de başlayacak kararlı bir değişim iradesi; politik tutumları sorgulamayı ve parti içi demokrasiyi kurumsallaştırmayı başardığı ölçüde muhalefetin genelinde bir yenilenme ve muhalefet evrenini büyütme iradesi ortaya çıkaracaktır."

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın

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