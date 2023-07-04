Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu: CHP tek adam partisi değildir
ABONE OL

CHP lideri Kılıçdaroğlu: CHP tek adam partisi değildir

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ekonomiye yönelik eleştirilerini sıraladıktan sonra CHP'deki değişim tartışmalarına değindi. Kılıçdaroğlu "CHP tek adam partisi değildir" derken, "Bugünkü görevim 25 milyondan bir kişiyi feda etmeden bu sayıyı artıracak süreci yönetmektir" dedi

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu: CHP tek adam partisi değildir
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse düşüncelerinden ötürü hapse atılmamalı. Düşünceden, aklımızı kullanmaktan hiç kimse yargılanmamalı" diye sözlerine başladı.

Kılıçdaroğlu; Can Atalay, Osman Kavala ve Merdan Yanardağ'ın tutukluluğunu eleştirirken, "Bu tablo bizim kabul edeceğimiz bir durum değildir" diye konuştu.

EKONOMİ ELEŞTİRİSİ

CHP lideri, ekonomiye ilişkin ise "Var olan kabine, Düyun-u Umumiye kabinesidir. Türkiye'yi borç batağına sürüklediler şimdi emir alma durumuna geldiler. Erdoğan artık kontrol edilen kişidir. Düne kadar 'Faizi artırmam' diyen kişiye tükürdüğünü yalatmak da uluslararası tefecilerin işi olmuştur" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti bankalarında dolar cinsinden tutulan paraların oranı yüzde 65,9. Kendi vatandaşından dolarla borçlanan bir hükümet sağlıklı bir hizmet götüremez. Bankalardaki mevduatın yüzde 70,3'ü vatandaşların binde 6'sına ait."

"CHP TEK ADAM PARTİSİ DEĞİLDİR"

CHP'ye yönelik açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"CHP bir tek adam partisi değildir. CHP bir kadro partisidir. Tarihinden yanlışları olmuştur ama bu hareket ezilenlerin, sesi duyulmayanların, adalete susamışların yanında olmuştur. Cumhuriyetimizin temellerinde birlikte üretme ve hakça bölüşmenin inşasında CHP kadrolarının imzası vardır. CHP kadroları siyasi yaşamlarının hiçbir dönemlerinde siyasi ikballerinin peşinde koşmamıştır.

Bugün, özellikle son 10 yılda Türkiye büyüyen bir ekonomik krizle karşı karşıya. Avrupa'nın sığınmacı deposu haline geldik. Türkiye otoriter bir iktidar tarafından teslim alınmıştır.

Bu gerçekler karşısında klasik muhalefet yapmamız beklenemezdi. Konumum gereği yapılması gerekeni yaptım. Görüşülemez denilenlerle görüştüm. Görmezden gelinen kesimleri helalleşme çağırdım. Hiç kimseyi ötekileştirmedim. Tüm bunları herkes için hak, hukuk, adalet hedefiyle yaptım. Kardeşçe ve özgürce yaşayalım diye çabaları gösterdim.

Tüm sorunların çözüm adresi olarak TBMM'yi gösterdik. Bizim hayat görüşümüz haksızlığa karşı mücadeleyse doğru yolda olmanın verdiği haz her şeyden üstündür. Türkiye'yi bu kabustan çıkarmak için yolun sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Ne ben tek başıma 25 milyon kişiyi namuslu davama kattım ne CHP kattı. Ne mutlu bize ki 25 milyon kişi haksızlık karşısında susmama inancımızın koalisyonunda olmak istediler. Biz doğru yoldayız, doğru yolda kalmaya devam edeceğiz.

Bizler 25 milyon gibi birçok ülkenin toplam nüfusundan fazla insanla hakkın yanında yer almak için bir koalisyon kurduysak, büyük bir değişimi başlatmışız demektir. Toplum olarak neyin değiştiğine değil neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz. Değişen şeyler yüzde 20'lerden yüzde 48'lere ulaşan kitlelerdir. Bugün bu değişimleri yaparak 25 milyonları davamıza kattık, yarın 35 milyonları davamıza katacağız.

25 milyonu bir araya getirmenin başarısı sadece bana ait değil. Hakkın yanında olanlar 25 milyon kişiyiz biz. Bu birlikteliği başarısızlık olarak tanımlarsınız tek başıma karşınıza dikilirim. 25 milyona dokundurtmam.

Zulmün karşısında haktan, hukuktan, adaletten yana kim olmuşsa bu başarı hepimizindir. 25 milyona ulaşan yeterli değilse bu başarısızlık benimdir. Bugünkü görevim 25 milyondan bir kişiyi feda etmeden bu sayıyı artıracak süreci yönetmektir.

Gelecekte bu partinin elbette başka liderleri olacaktır. Bugün CHP lideri olup olmamam hiçbir şeyi değiştirmez. Saray saltanatı karşısında hep beraber durup mücadelemizi sürdüreceğiz. Ben CHP'nin başında olsam da olmasam da bu 25 milyonluk kitle hakkın yanında duranların kitlesi olacak ama bir liderin güdümünde olmayacaktır.

Bu saltanatın yıkılması da sandığımızdan çok daha yakındır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Anıl Ulukuş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı oldu
GÜNDEM Kılıçdaroğlu'na yeni danışman
Konya'da 2 ayrı kaza: 2 ölü, 9 yaralı
GÜNDEM Konya'da 2 ayrı kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Rad Suresi Okunuşu ve Anlamı: Rad Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Rad Suresi
Abese Suresi Okunuşu ve Anlamı: Abese Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Abese Suresi
Nebe Suresi Okunuşu ve Anlamı: Nebe Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Nebe Suresi
Kıyamet Suresi Okunuşu ve Anlamı: Kıyamet Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Kıyamet Suresi
Muhammed Suresi Okunuşu ve Anlamı: Muhammed Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Muhammed Suresi
Casiye Suresi Okunuşu ve Anlamı: Casiye Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Casiye Suresi
Kayseri'de kan donduran olay! Konteynırda bebek cesedi... - Son dakika haberler
GÜNDEM Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu!
Depremde 96 kişiye mezar olmuştu: İddianameye tepki! - Gündem haberleri
GÜNDEM Depremde 96 kişiye mezar olmuştu: İddianameye tepki

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.