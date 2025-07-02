İnanış devam edecek: Dalai Lama halef belirleyecek

Himalaya kasabası Dharamshala'da dini liderlerin katıldığı bir toplantının başında konuşan Dalai Lama, "Kurumun devam edeceğini teyit ediyorum" dedi.

Dalai Lama'nın ofisinin üyelerinin, geçmiş geleneklere uygun olarak bir halef aramak ve tanımak için Tibet Budist geleneklerinin başkanlarına ve diğer dini liderlere danışacağını da sözlerine ekledi.

Çin'e yönelik olduğu düşünülen bir mesajla, "başka hiç kimsenin bu konuya müdahale etme yetkisi olmadığını" yineledi.