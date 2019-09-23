Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye'ye ve özellikle de Antalya'ya binlerce turist getiren İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflas etmesi üzerine, bu operatörle kente gelen çok sayıda misafirin mağduriyet yaşama ihtimalinin doğduğu belirtildi.

Bu konuda yapılan çalışmalara değinilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Muhtemel mağduriyetlerin yaşanmaması ve misafirlerimizin sağ salim ülkelerine dönebilmesi için Antalya Valiliğimizce kriz merkezi oluşturulmuştur. Kriz masası, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş'in başkanlığında, Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği, İngiltere Antalya Konsolosluğu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, Alanya Turistik Otelciler Birliği ve Manavgat Turistik Otelciler Birliği yetkililerinin katılımıyla teşkil edildi. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği Bürosunda oluşturulan kriz merkezi konuyu takip edecek, süreç tamamlanıncaya kadar herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacak."

Açıklamada, bu kapsamda, söz konusu tur operatörüyle bağlantı içerisinde olan turizm işletmeleri ve kente gelen misafirlerin durumlarının titizlikle takip edildiği de kaydedildi.

ANTALYA HAVALİMANI'NDA 'THOMAS COOK' KUYRUĞU

İflas eden şirkete ait yolcular, Antalya Havalimanı Dışhatlar 2 terminali önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti. İflası Türkiye’ye ayak bastıklarında öğrenen tatilciler, paket tur olarak seyahat ettikleri Antalya’da otellere yönlendirilmek için uzun süre kuyrukta bekledi.

Dünyaca ünlü seyahat acentesi ve havayolu şirketi Thomas Cook, 2.1 milyar dolarlık borcunu yönetemeyince resmen battı. Şirket tasfiye sürecine girmek için resmi başvuruda bulundu. Thomas Cook her yıl Türkiye’ye binlerce turist getiriyordu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre halihazırda Türkiye genelinde 43 bine yakın İngiliz turist mevcut. Bu iflasın turizmi olumsuz yönde etkilememesi için Antalya Valiliğince kriz merkezi oluşturuldu.

Diğer yandan Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 Terminali’nde de hareketli saatler yaşanıyor. Yurt dışından Antalya’ya söz konusu seyahat şirketine ait uçakla gelen tatilciler, firmaya ait yazıhane önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Firma yetkililerinin, tatil için gelen yolcuları otellere yönlendirdiği belirtildi. Tatil için geldikleri Antalya’da saatlerdir bavullarıyla bekleyen yolculardan bazılarının yorularak yerlere oturduğu gözlendi. Alman bir yolcu, hiçbir şeyin yolunda gitmediğini insanların saatlerdir beklediğini ifade etti. "Tekrar evine dönmek istiyorsun ama hangi parayla" diyerek mağduriyetini dile getirdi.

Yurt dışına çıkış yapacak yolcuların ise İngiltere'den gönderilen farklı uçaklarla mağduriyetlerinin giderilmeye çalışıldığı öğrenildi.