İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası, turizm sektöründe şok etkisi yarattı. 178 yıldır faaliyette olan şirketin, Türkiye'ye yılda 4-5 milyon turist getirmesi, gelecek döneme ilişkin endişeleri artırdı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Thomas Cook'un 2011 yılında da aynı durum ile karşı karşıya kaldığını, fakat o dönem İngiliz Hükümeti'nin şirketi kurtardığını hatırlatarak, bugün yaşananların sinyalinin geçmişte verildiğini kaydetti.

Yıl sonuna kadar Thomas Cook'un Türkiye'ye 1 milyondan fazla turist daha getirmesinin beklendiğini bildiren İşler, "Thomas Cook'un hali hazırda 600 bin Akdeniz ülkelerinde tatil yapıyor. Bunların 150 bini İngiliz turistler. İngiliz turistleri kendi devletleri kurtaracağı için bir sıkıntı yaşamayacaklar. Fakat diğer ülkelerden gelen 450 bin turistin akıbeti şuan için belirsiz" dedi.

'2019 REKORLARIN YILI OLMAYACAK'

İngiliz şirketin batması ile asıl mağdurun turizm paydaşları olacağını vurgulayan İşler, "İspanya ve Yunanistan Avrupa Birliği üyesi olduğu için, onların yaşayacağı mağduriyetler Avrupa tarafından önlenir. Fakat, Tunus ve Türkiye için böyle bir durum söz konusu değil. Türkiye'de otellerin ödeme alamaması ve bunun sonucunda da gıda, ulaşım ve yer hizmetleri gibi 54 sektörün durumdan olumsuz etkilenmesi söz konusu" diye konuştu.

İşler, "2019 turizmde rekorların yılı olacaktı. Thomas Cook'un iflasının yaratacağı finansal kayıplar ise, turizm rakamlarını 2018 seviyesine çekecektir" ifadesini kullandı.

Turizmde önümüzdeki döneme ilişkin açıklamalarda da bulunan İşler, "Thomas Cook'un boşluğunu dijital platformların doldurmasını bekliyoruz. Gelen turist sayısında bir takım daralmanın yaşanma ihtimali bulunuyor. Yaşananlar sektörde etkisini 3 yıl boyunca hissettirir. Devlet ve turizm sektörün ele ele vererek bir kriz masası kurması ve sektörün içine düştüğü duruma bir çözüm bulması gerekiyor. Bakan Bey ile bu hafta için temaslarımız olacak" dedi.

'YAŞANANLAR TURİZM İÇİN BİR AFET'

Mehmet İşler, Turizm Bakanlığı'nın gelişmelerden etkilenebilecek işletmeler için kredi destek paketi hazırladığını açıklamasının olumlu bir adım olduğunu aktararak, "Yaşananlar turizm sektörü için bir afet niteliğinde. Doğal afetler sonucu tarımda yaşanan olumsuzlara yaklaşıldığı gibi bu konuya bakılmalı. Sorunların çözümü için kriz masası kurulmalı ve bu kriz masasında Bakan Bey, İngiltere Büyükelçisi ve turizm sektörü yetkilileri olmalı" diye konuştu.

Mağduriyetin boyutunun açıklanacak rakamlar ile ortaya çıkacağını kaydeden İşler, "Devlet turizmde mağduriyet oluşmaması için bir fon kurmalı ve otelcilerin zararının bu fondan karşılamalı" dedi.

'İŞLERİN BU NOKTAYA GELİNCEĞİ BEKLENMİYORDU'

BloombergHT yayına katılan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Müberra Eresin ise, gelişmeler ile ilgili olarak, "Thomas Cook'un iflası, orta ve uzun vadede Türkiye için kayıp. İngiliz şirket, güney bölgelere daha fazla turist getiriyorlar. Bu nedenle, şehir otellerindeki kayıp güney bölgelere göre daha az olacaktır" diye konuştu.

Thomas Cook'un bir süredir sıkıntılar yaşadığını bildiklerini bildiren Eresin, "Şirketin iflası sektörü şaşırtan bir gelişme oldu. İşlerin bu noktaya geleceği beklenmiyordu" dedi.

Eresin, Bakanlığın kredi destek paketi ile ilgili olarak da, paketin otelcilere nefes aldıracağı söyledi.