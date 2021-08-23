İngiltere'de iklim eylemi: 2 hafta sürecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Avrupa
ABONE OL

İklim aktivisti grup Extinction Rebellion, Londra'da 2 hafta sürecek eylem başlattı

Çevreci grup Extinction Rebellion, İngiltere'nin başkenti Londra'da 2 hafta sürecek eylemine başladı.

İklim aktivisti grup Extinction Rebellion, Londra'da 2 hafta sürecek eylem başlattı
İngiltere'de iklim eylemi: 2 hafta sürecek
0:00 / 0:00
AA

Gruptan yapılan açıklamada, Extinction Rebellion'ın "iklim ve ekolojik kriz sebeplerini hedef almak için" Londra'da yeniden sokaklarda olacağı belirtildi.

Hükûmetin tüm yeni fosil yakıt yatırımlarını durdurana kadar eylemin devam edeceğini duyuran grup üyeleri, sabah saatlerinde Londra'da Trafalgar Meydanı'nda toplanarak Başbakanlık ve Parlamentoya doğru yürüyüşe geçti.

Polisten yapılan açıklamada ise protestoların 4 Eylül'e kadar sürmesinin beklendiği ifade edildi, bu sürede şehirde aksaklıklar yaşanabileceği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Komiser Yardımcısı Matt Twist, Extinction Rebellion'ın daha önce de Londra'da 3 uzun süreli gösteri yaptığını, bunlar sırasında metro ve otobüs hatlarının kesintiye uğradığını hatırlattı.

Herkes gibi Extinction Rebellion'ın da toplanma ve protesto hakkı olduğunu kaydeden Twist, "Ancak bu haklar, kısıtlı ve başkalarının haklarına uygun olmalı. Londra'daki ciddi aksamalara neden olma ve yasal işlerin devam etmesini engelleme hakkına sahip değiller." ifadesini kullandı.

Grubun önceki yıllarda yaptığı gösterilerde, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Afganistan açıklaması!
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması!
Son Dakika Haberi: Afganistan'ın Merkez Bankası Başkanı ismi belli oldu
DÜNYA Afganistan'da Merkez Bankası Başkanı ismi belli oldu
Rusya, İran ve Çin'in Basra Körfezi'nde ortak askerî tatbikat düzenleyeceği bildirildi
DÜNYA Rusya, İran, Çin: Ortak askerî tatbikat düzenleyecek
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kırım'ın illegal şekilde işgalini hiç tanımadık
DÜNYA Çavuşoğlu: Kırım'ın illegal şekilde işgalini hiç ...
İngiltere, Afganistan'daki ABD askerlerinin görev süresinin uzatılmasını talep ediyor
DÜNYA İngiltere'den Afganistan'dan geri çekilme süreci için ...
Dünya Sağlık Örgütü, Afganistan'a tıbbi malzeme gönderemeyecek
DÜNYA DSÖ'den Afganistan açıklaması
SON DAKİKA: ABD'de sel felaketi: 22 kişi hayatını kaybetti! - Haberler
DÜNYA ABD'de sel felaketi!
Merkel-Zelenskiy görüşmesinde satır başlıkları
DÜNYA Merkel-Zelenskiy görüşmesinde satır başlıkları
ABD'YE UYARI! Son dakika: Taliban: 31 Ağustos kırmızı çizgimiz! - Haberler
DÜNYA Taliban: 31 Ağustos kırmızı çizgimiz!
Scott Morrison: Diğer bulaşıcı hastalıklarla yaşadığımız gibi bu virüsle de birlikte yaşayacağız
DÜNYA Avustralya'nın Covid-19 politikasında değişim

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.