        İnşaatta feci faza! Asansör boşluğuna düştü | Son dakika haberleri

        İnşaatta feci faza! Asansör boşluğuna düştü

        İstanbul Arnavutköy'de feci bir kaza meydana geldi. Bir inşaatta yaşanan olayda Suat Peker adlı işçi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 11:43 Güncelleme: 09.12.2025 - 11:44
        İnşaatta feci faza! Asansör boşluğuna düştü
        İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki konut projesi inşaatında çalışan bir işçi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatta çalışan Suat Peker isimli işçi, henüz bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda Peker, bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Peker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

        Suat Peker'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Peker'in cenazesi buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Hakkari'ye gönderildi.

        #Son dakika haberler
