İnsanoğlu Dünya'yı yavaşlattı!

California San Diego Üniversitesi bünyesinde yapılan çalışmada, matematiksel modeller kullanılarak jeofiziksel olayların Dünya'nın dönüşüne etkileri incelendi.

Araştırmada, özellikle insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle kutuplardaki buzulların erimesinin, Dünya’nın geçmişe kıyasla daha yavaş dönmesine yol açtığı tespit edildi.

GEZEGEN ARTIK DAHA YAVAŞ DÖNÜYOR

Dünyanın ağırlık merkezinin, kutuplardaki buzların erimesinden etkilendiği aktarılan araştırmada, bu durumun ayrıca gezegenin daha yavaş dönmesine neden olduğu belirtildi.

Araştırmada, söz konusu yavaşlamanın, takvim yılının son dakikasına fazladan 1 saniye eklenilmesi olarak bilinen "artık saniye" uygulamasının ertelenmesine yol açabileceği, bu kapsamda 2026 yılında yapılması öngörülen eklemenin, 2029'a kalabileceğine işaret edildi.