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        Haberler Gündem Çevre İnsanoğlu Dünya'yı yavaşlattı!

        İnsanoğlu Dünya'yı yavaşlattı!

        Yeni yapılan araştırma, iklim değişikliği nedeniyle kutuplardaki buzulların erimesinin, Dünya'nın geçmişe kıyasla daha yavaş dönmesine neden olduğunu ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 19:04 Güncelleme: 28.03.2024 - 19:04
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        İnsanoğlu Dünya'yı yavaşlattı!
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        California San Diego Üniversitesi bünyesinde yapılan çalışmada, matematiksel modeller kullanılarak jeofiziksel olayların Dünya'nın dönüşüne etkileri incelendi.

        Araştırmada, özellikle insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle kutuplardaki buzulların erimesinin, Dünya’nın geçmişe kıyasla daha yavaş dönmesine yol açtığı tespit edildi.

        GEZEGEN ARTIK DAHA YAVAŞ DÖNÜYOR

        Dünyanın ağırlık merkezinin, kutuplardaki buzların erimesinden etkilendiği aktarılan araştırmada, bu durumun ayrıca gezegenin daha yavaş dönmesine neden olduğu belirtildi.

        Araştırmada, söz konusu yavaşlamanın, takvim yılının son dakikasına fazladan 1 saniye eklenilmesi olarak bilinen "artık saniye" uygulamasının ertelenmesine yol açabileceği, bu kapsamda 2026 yılında yapılması öngörülen eklemenin, 2029'a kalabileceğine işaret edildi.

        Fotoğraf: AA

        "ÖLÇÜLEBİLİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİ"

        California San Diego Üniversitesi Scripps Oşinografi Enstitüsünde jeofizikçi olan araştırmanın yazarı Duncan Agnew, çalışmasına ilişkin yaptığı açıklamada, buzulların erimesiyle gerçekleşen deniz seviyesindeki değişikliğin, Dünya'nın dönüş hızının etkilendiğini görülebilecek seviyeye ulaştığını kaydetti.

        Agnew, "Dünya'nın ne kadar hızlı döndüğünü ölçülebilir şekilde değiştiren bir şey yapmış olmamız benim için bile oldukça etkileyici." ifadesini kullandı.

        Araştırma bulguları "Nature" dergisinde yayımlandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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