Instagram ve Facebook kullanıcıları akşam saat 17:30'dan sonra erişim sorunu yaşadı. Instagram'a girenler "Akış yenilenemedi" hatası alırkan Facebook kullanıcıları ise siteye giriş yapamadı. Instagram, Facebook çöktü mü? Soruları akıllara geldi.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi. Twitter'da birçok kullanıcı "instagram çöktü mü?" Paylaşımı yapıyor. 30 Maty akşam saat 17.00 itibarıyla sorunlar yaşanmaya başladı. Instagram'a giriş yapılamamaktadır. İnstagram'da geçici bir sorunun olduğu ve bu sorunun dünya genelinde yaşandığı belirtiliyor.