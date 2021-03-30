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Instagram çöktü mü? Instagram ne zaman düzelecek? Instagram akış yenilenemedi sorunu

Sosyal medyada Instagram şoku yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram çöktü mü ve Instagram'a neden girilemiyor sorularının cevaplarını arıyor. Saat 17.30'dan sonra kullanıcılar Instagram'a giriş yapamadı. İşte ayrıntılar...

Instagram çöktü mü? Instagram ne zaman düzelecek? Instagram akış yenilenemedi sorunu

Instagram ve Facebook kullanıcıları akşam saat 17:30'dan sonra erişim sorunu yaşadı. Instagram'a girenler "Akış yenilenemedi" hatası alırkan Facebook kullanıcıları ise siteye giriş yapamadı. Instagram, Facebook çöktü mü? Soruları akıllara geldi.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi. Twitter'da birçok kullanıcı "instagram çöktü mü?" Paylaşımı yapıyor. 30 Maty akşam saat 17.00 itibarıyla sorunlar yaşanmaya başladı. Instagram'a giriş yapılamamaktadır. İnstagram'da geçici bir sorunun olduğu ve bu sorunun dünya genelinde yaşandığı belirtiliyor.

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