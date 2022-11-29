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Haberler Teknoloji Instagram'da Toplu Mesaj Silme Nasıl Yapılır? Instagram DM'leri Mesajları Toplu Olarak Nasıl Silinir?
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Instagram'da toplu mesaj silme nasıl yapılır? Instagram DM'leri mesajları toplu olarak nasıl silinir?

Instagram ilk kullanıma sunulduğunda sadece fotoğrafların paylaşıldığı bir yerdi. Zamanla Instagram, bir fotoğraf albümünden çok sosyal medyaya dönüştü ve diğer kullanıcılarla iletişim için özellikler eklendi. En popüler özelliklerden biri de doğrudan mesajların eklenmesi oldu.

Instagram'da Toplu Mesaj Silme Nasıl Yapılır? Instagram DM'leri Mesajları Toplu Olarak Nasıl Silinir?

DM'ler ile kullanıcılar yüz yüze sohbet edebilir ve tüm dünya sohbeti görmeden uygulamada birbirlerine mesaj göndermek için grup sohbetleri oluşturabilir. Dışarıda pek çok mesajlaşma uygulaması olsa da Instagram'ı birincil anlık mesajlaşma hizmeti olarak kullanan birçok insan mevcut. Peki, tüm Instagram mesaj verilerini silmenin kolay yolu nedir?

Instagram Doğrudan Mesajlarını Bir Kerede Silebilir Misiniz?

Tüm Instagram toplu mesaj silmenin yolunu arıyorsanız ortaya çıkabilecek ilk soru, bunu kişisel bir hesapta yapmanın bir yolu olup olmadığıdır. Bu özelliğin yalnızca işletme hesaplarında kullanılabildiğini bilmenizi isteriz. Ticari açıdan bakıldığında bu sınırlama mantıklıdır. Normalde Instagram'ı kişisel nedenlerle kullanan bizler nadiren toplu silme özelliklerini kullanmak zorunda kalırız. Bu nedenle Instagram, kişisel hesapları olan kullanıcıların bu özelliği edinmesini gerekli görmez.

Instagram Toplu DM Silme

Bir işletme hesabınız varsa çok şanslısınız. Instagram, istediğiniz kadar sohbet seçmenize ve hepsini bir kerede işletme hesabınızdan silmenize olanak tanır. Instagram toplu DM silmeyi öğrenmek için Android veya iPhone cihazınızda aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

  • Adım 1: Mobil cihazınızdan Instagram uygulamanıza gidin ve hesabınıza giriş yapın.
  • Adım 2: Uygulamada görünen ilk sekme, ekranın altına sabitlenmiş bir sütunda bir ana sayfa simgesi görüntüleyen Ana Sayfa sekmesidir. Ekranın üst kısmına yakından bakarsanız sağ üst köşede bir mesaj simgesi görebilirsiniz. Instagram doğrudan mesajlar sekmesine gitmek için bu mesaj simgesine dokunun.
  • Adım: Instagram doğrudan mesajlar sekmesine girdikten sonra, bu bölümün üç kategoriye ayrıldığını görebileceksiniz: Ana, Genel ve İstekler. Yapmanız gereken ilk işlem, tüm doğrudan mesajları kaldırmak istediğiniz bölümü seçmektir.
  • Adım 4: Bu bölümde ayrıca bu sekmenin sağ üst köşesinde iki simge bulacaksınız: Birincisi kolayca tanımlayabildiğimiz liste simgesi, ikincisi ise yeni bir mesaj oluşturmamız gerektiğinde kullanılır. Bu durumda listeden ikonu seçmeniz gerekebilir.
  • Adım 5: Liste simgesini seçtikten hemen sonra, bu bölümdeki listedeki her görüşmenin yanında küçük dairelerin göründüğünü fark edeceksiniz.
  • Adım 6: Bu küçük dairelerden birini seçtiğinizde maviye döndüğünü ve içinde beyaz bir onay işareti olduğunu fark edeceksiniz ve işaretli sohbet seçilecektir. Hemen silmek istediğiniz tüm mesajları seçmeden önce, bu konuşmaları silmek dışında başka seçenekler de yapabileceğinizi göz önünde bulundurmalısınız. Uygulamanın size sunduğu seçenekler arasında seçili sohbetlerin sesini kapatma veya okunmamış olarak sessize alma yer alır.
  • Adım: Bir sonraki adımda, aldığınız tüm Instagram doğrudan mesajlarını sileceğiz, ancak önce tüm çevreleri kontrol etmeniz gerekiyor. Hemen ardından ekranın alt kısmında tüm MD'leri silebileceğiniz kırmızı bir düğme görebileceksiniz.
  • Adım 8: Son olarak, Sil düğmesine tıkladığınızda, hemen bu eylemi gerçekleştirmek istediğinizi onaylamanızı isteyen bir bilgi kutusu açılacaktır. Tüm doğrudan mesajlarınızı Instagram'dan silmeye karar verirseniz, seçilen tüm mesajlar doğrudan mesajlar sekmenizden otomatik olarak silinir.

Unutulmaması gereken bir diğer nokta, Instagram doğrudan mesajlar sekmesinde bir seferde yalnızca bir kategoriden seçilen mesajları kaldırabileceğinizdir. Bu nedenle, Ana bölümden tüm mesajları başarıyla kaldırmayı başarırsam, şimdi yukarıda belirtilen adımları Genel ve İstekler bölümleriyle tekrarlamanız yeterlidir; DM'niz boşalacaktır. Ne yazık ki Instagram'da kişisel bir hesabın sahibi olarak diğer kullanıcılar gibi aynı anda birden fazla doğrudan mesaj seçme işlevine erişim yoktur. Ancak, Instagram'ın gelecekte bu özelliği tüm kullanıcılar (kişisel ve ticari hesaplar) için yayınlama planları vardır.

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