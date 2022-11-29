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Haberler Teknoloji Instagram Keşfet Geçmişi Sıfırlama ve Silme: Instagram'da Keşfet Sıfırlama Ayarı Nasıl Yapılır?
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Instagram keşfet geçmişi sıfırlama ve silme: Instagram'da keşfet sıfırlama ayarı nasıl yapılır?

Instagram, arkadaşlarınızdan veya ailenizden gelen tüm gönderileri takip etmenize veya beğenebileceğiniz diğer bilinmeyen kullanıcıların hesaplarına göz atarak takılmanıza izin veren harika bir sosyal ağdır. Varsayılan olarak Instagram, her zaman aradığınız şeyleri yazmak zorunda kalmamanıza yardımcı olmak için yaptığınız tüm aramaları Keşfet bölümünde saklar. Ancak bu, artık kullanmak istemediğiniz veya rahatsız etmek istemediğiniz aramalar için öneriler görmenize neden olabilir.

Instagram Keşfet Geçmişi Sıfırlama ve Silme: Instagram'da Keşfet Sıfırlama Ayarı Nasıl Yapılır?

Arama geçmişi, Instagram'ın tekrar tekrar içerik ararken işlemleri sizin için biraz daha kolaylaştırmaya çalıştığı yöntemdir. Uygulama, genellikle aradığınız tüm kullanıcıları, etiketleri veya konumları saklar, böylece aynı aramaları daha sonra tekrarlamak zorunda kalmazsınız. Peki Instagram keşfet geçmişini temizleme nasıl yapılır?

Instagram Keşfet Silme

Instagram'da belirli bir şey aramış olmanız ve ardından tarayıcınızda sizi ilgilendirmeyen her türlü yayının olması olasılığı vardır. Neyse ki Instagram'da görünen arama geçmişini veya önerileri silmek mümkündür. Instagram'daki öneriler listesini temizlemek gerçekten çok kolaydır ve sıfırlamanız ise birkaç dakikadan fazla sürmez.

Geçmişi kaldırmanın uygulamanın arama motorunda hiçbir şeyin görünmeyeceği anlamına gelmeyeceğini, bunun yerine her şeyin başlangıç noktasına döneceğini ve anın en alakalı içeriğinin görüneceğini unutmamak gerekir. Bu durumda, Instagram keşfet silme için kullanıcının şunları yapması gerekir:

  • Kullanıcı profiline erişin: Instagram geçmişini temizlemenin ilk adımı, kullanıcı profiline erişmek olacaktır. Ardından, ekranın sağ üst köşesinde görünen üç çizgiye tıklamanız gerekir. Arama geçmişini silmek için Instagram'da profilinize girin ve sağ üst köşedeki üç çizgili simgeye tıklayarak yan menüdeki seçenekleri açın. Bu menüde, altta bir dişli çark simgesiyle göreceğiniz Ayarlar seçeneğine tıklayın.
  • Hareketlerim: Ardından, ekranın alt kısmında dişli şeklinde bir simgeyle görünecek olan yapılandırma seçeneğini seçmelisiniz. Yapılandırmaya girdikten sonra, "Güvenlik" seçeneğini seçmelisiniz.
  • Yakınlardaki aramalar: "Güvenlik" bölümüne girdikten sonra, açılır menünün sonunda görünen "Geçmiş" seçeneğini seçmeli ve ardından "Tümünü Temizle" seçeneğini seçmelisiniz. Uygulama emin olup olmadığınızı soracaktır, tek yapmanız gereken olumlu seçeneği seçmek ve geçmiş temiz olacak. Devam etmek istediğinizden emin olup olmadığınızı soran bir pencere açılacaktır. Geçmişi silmek için Devam düğmesine basmalısınız. İşte bu kadar, arama geçmişi silinmiş olacak. Ancak bundan sonra yapacağınız sonraki aramalardan itibaren yeniden oluşturulacaktır.

Instagram tarama geçmişi tamamen temizlenebilir veya kullanıcı tercih ederse silmek istediği belirli hesapları seçebilir. Öğeleri tek tek silmek için hesap adının yanında görünen "X" işaretini tıklamanız yeterlidir. Bireysel aramaları kaldırma seçeneği, Instagram "Ara" sekmesinden de mevcuttur.

Tarayıcı geçmişini temizle: Tarayıcı sürümünde Instagram geçmişini temizlemek için profile erişmeli, dişli çark simgesini seçmeli ve menüde "Gizlilik ve Güvenlik" seçeneğini seçmelisiniz. "Gizlilik ve Güvenlik" içinde "Hesap Verileri" bölümünde görünen "Hesap verilerini görüntüle" seçeneğine tıklamalısınız. Bu bölümde, “Arama Geçmişi” altındaki “Tümünü Gör” seçeneğine tıklamanız gerekir. İçeri girdikten sonra tek yapmanız gereken "Arama geçmişini temizle"yi seçmek.

Bu yapıldıktan sonra arama geçmişini veya önerileri kalıcı olarak kaldırabileceksiniz. Uygulamayı baştan sona incelemenin süreci yeniden başlatacağını ve işlemden sonra önerilen hesaplara veya aradığınıza benzer içeriğe geri döneceğinizi unutmayın.

Instagram'da Keşfet Sıfırlama

Instagram'ın Keşfet sayfası, takip edecek yeni hesaplar bulmanıza yardımcı olur. Ancak bunu kısmen arama ve etkinlik geçmişinize dayandırır, bu da zamanla alakasız önerilerle dolu olabileceği anlamına gelir. Bunu birkaç şekilde daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Keşfet sayfasında beğenmediğiniz bir şey görürseniz ona dokunun, sağ üst köşedeki Menü düğmesine basın ve “Bu gönderiyle ilgilenmiyorum”u seçin. Bu, gönderiyi Keşfet'ten gizleyecek ve gelecekte daha az benzerini gösterecektir.

Bu ipuçlarıyla Instagram hesabınız her zamankinden daha temiz ve düzenli görünür. Bu, Instagram'da geçirdiğiniz zamanı daha verimli hale getirir, böylece sağlıklı bir aktivite dengesinin keyfini çıkarabilirsiniz. Hala Instagram'dan bunalmış hissediyorsanız Instagram Yardım'da belirtilen adımları izleyerek Instagram hesabınızı geçici olarak devre dışı bırakabilirsiniz . Bu, belki de sosyal medya detoksunun bir parçası olarak tüm içeriğinizi silmeden Instagram'a ara vermenizi sağlar.

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