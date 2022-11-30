Instagram Giriş Bilgilerini Silme

Instagram giriş bilgilerini silme, Instagramı kullanmış ancak artık uygulama hesabını kaldırmayı düşünenler tarafından yapılan güvenli bir işlemdir. Üyeliği bulunan hesaplar, giriş bilgilerini kaldırarak uygulamadaki hesabını silebilmektedir. “Instagram giriş bilgileri nasıl silinir?” diye merak edenler için gerekli adımları aşağıda sıralıyor olacağız. Maddelerde yer alan adımları sırasıyla takip edip, bu işlemi kolaycave güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Instagram hesabınıza giriş yapın.

Fotoğrafınızın bulunduğu profil sayfasına geçin.

Profil sayfasının sağ üst köşesindeki üst üste üç çizgiye tıklayın.

Bu alandan “ayarlar” bölümüne girin.

Ayarlar bölümünün en altında bulunan “tüm hesaplardan çıkış yap” butonu ve “giriş bilgilerini hatırla” çubuğu yer almaktadır.

Bilgilerin silinmesini istediğiniz hesap için bu çubuğun kapatılma işlemi yapılmalıdır.

Ardından “tüm hesaplardan çıkış yap” butonunu tıklayarak istediğiniz hesabın giriş bilgilerini hemen kaldırabilirsiniz.

Giriş bilgilerini silmek için sadece telefonunuzun olmasına gerek yok. Aynı zamanda tablet ve bilgisayar gibi cihazlardan bu işlemi gerçekleştirmeniz mümkündür. Aynı adımları takip ederek Instagram giriş bilgilerini cihazdan kaldırma işlemi yapabilirsiniz.

Instagram’da Hesap Ekledikten Sonra Nasıl Silinir?

Instagram’ı aktif olarak kullanan bazı kişilerin birden fazla hesabı bulunabilmektedir. Bu hesapların uygulamaya girildiği anda otomatik olarak açılma kolaylığı bulunmaktadır. Ancak bazı kişiler ekledikleri hesabı sonrasında silmek isteyebiliyor. Bu durumda aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.