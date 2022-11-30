Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Instagram Giriş Bilgilerini Silme İşlemi Nasıl Yapılır? Telefondan ve PC’den Instagram Giriş Bilgilerini Cihazdan Kaldırma
ABONE OL

Instagram giriş bilgilerini silme işlemi nasıl yapılır? Telefondan ve PC’den Instagram giriş bilgilerini cihazdan kaldırma

Son yılların en popüler uygulamalarından olan Instagram, dünya çapında sayısız kullanıcıya sahip sosyal paylaşım uygulamalarından biridir. Hikaye, anlık mesajlaşma, fotoğraf ve video paylaşma özellikleri ile ön plana çıkan Instagram, bazı güvenlik önlemleri ile kullanıcı hesaplarını koruma altına almaktadır. Teknolojinin gün geçtikçe gelişmesi, bu uygulamada pek çok güncellemeyi de beraberinde getirip, daha kapsamlı kullanılmasına olanak sağlar. Kullanıcıların bazıları, Instagram giriş bilgilerini silme işleminin nasıl yapıldığını merak eder. Böyle bir işlem, genellikle hesabı bir daha kullanmak istemeyenlerin tercih ettiği bir yöntemdir. Bu yöntemin uygulanmasının ardından isteyen kullanıcılar, cihazından uygulamayı kaldırma yolunu seçmektedir.

Instagram Giriş Bilgilerini Silme İşlemi Nasıl Yapılır? Telefondan ve PC’den Instagram Giriş Bilgilerini Cihazdan Kaldırma

Instagram Giriş Bilgilerini Silme

Instagram giriş bilgilerini silme, Instagramı kullanmış ancak artık uygulama hesabını kaldırmayı düşünenler tarafından yapılan güvenli bir işlemdir. Üyeliği bulunan hesaplar, giriş bilgilerini kaldırarak uygulamadaki hesabını silebilmektedir. “Instagram giriş bilgileri nasıl silinir?” diye merak edenler için gerekli adımları aşağıda sıralıyor olacağız. Maddelerde yer alan adımları sırasıyla takip edip, bu işlemi kolaycave güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

  • Instagram hesabınıza giriş yapın.
  • Fotoğrafınızın bulunduğu profil sayfasına geçin.
  • Profil sayfasının sağ üst köşesindeki üst üste üç çizgiye tıklayın.
  • Bu alandan “ayarlar” bölümüne girin.
  • Ayarlar bölümünün en altında bulunan “tüm hesaplardan çıkış yap” butonu ve “giriş bilgilerini hatırla” çubuğu yer almaktadır.
  • Bilgilerin silinmesini istediğiniz hesap için bu çubuğun kapatılma işlemi yapılmalıdır.
  • Ardından “tüm hesaplardan çıkış yap” butonunu tıklayarak istediğiniz hesabın giriş bilgilerini hemen kaldırabilirsiniz.

Giriş bilgilerini silmek için sadece telefonunuzun olmasına gerek yok. Aynı zamanda tablet ve bilgisayar gibi cihazlardan bu işlemi gerçekleştirmeniz mümkündür. Aynı adımları takip ederek Instagram giriş bilgilerini cihazdan kaldırma işlemi yapabilirsiniz.

Instagram’da Hesap Ekledikten Sonra Nasıl Silinir?

Instagram’ı aktif olarak kullanan bazı kişilerin birden fazla hesabı bulunabilmektedir. Bu hesapların uygulamaya girildiği anda otomatik olarak açılma kolaylığı bulunmaktadır. Ancak bazı kişiler ekledikleri hesabı sonrasında silmek isteyebiliyor. Bu durumda aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

  • Instagram hesabınıza giriş yapın.
  • Profil sayfasının sağ üst köşesinde bulunan üst üste üç çizgiye tıklayın.
  • Tıkladığınızda bir menü karşınıza çıkacak. Bu noktadan “ayarlar” bölümüne giriş yapın.
  • Karşınıza çıkan ekranın en altında uygulamada yer alan tüm hesapları görebilirsiniz.
  • Silmek istediğiniz hesabın üzerine gelin ve “çıkış yap” butonuna tıklayın.
  • Çıkış yaptıktan sonra karşınıza bir pencere çıkacaktır. Çıkış yaptığınız zaman tekrar giriş ekranına yönlendirileceksiniz. Bu adımdan sonra “farklı giriş yap” ve “kaldır” seçeneklerinden kaldır butonuna tıklayın. Hesabınız silinmiştir. Eğer tekrar hesabı açmak istiyorsanız kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmeniz yeterli olacaktır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Instagram Bağlı Hesap Silme Nasıl Yapılır? Instagram’a Bağlı Olan Hesaplar Nasıl Silinir?
TEKNOLOJİ Instagram bağlı hesap silme nasıl yapılır?
Instagram Arama Önerilerini Silme Nasıl Yapılır? Instagram Harf Arama Geçmişi Nereden Silinir?
TEKNOLOJİ Instagram arama önerilerini silme nasıl yapılır?
Twitter'da karakter sayısı artıyor
TEKNOLOJİ 5 yıl sonra karakter sayısı artıyor
Elon Musk Apple'a savaş açtı
TEKNOLOJİ Elon Musk Apple'a savaş açtı
Instagram'da Toplu Mesaj Silme Nasıl Yapılır? Instagram DM'leri Mesajları Toplu Olarak Nasıl Silinir?
TEKNOLOJİ Instagram'da toplu mesaj silme nasıl yapılır?
Instagram Keşfet Geçmişi Sıfırlama ve Silme: Instagram'da Keşfet Sıfırlama Ayarı Nasıl Yapılır?
TEKNOLOJİ Instagram keşfet geçmişi sıfırlama ve silme
Instagram Kaydedilenler Toplu Silme Nasıl Yapılır? Instagram Kaydedilenler Arşivi Nasıl ve Nereden Silinir?
TEKNOLOJİ Instagram kaydedilenler toplu silme nasıl yapılır?
Google Smart Lock ile Kaydedilen Kaydedilen Instagram Hesabı Nasıl Silinir? Google Hesabında Şifresi Kayıtlı Instagram Hesabı Nasıl Silinir?
TEKNOLOJİ Google Smart Lock ile kaydedilen kaydedilen Instagram ...
Siber Pazartesi nedir? Siber Pazartesi indirimleri ne zaman, hangi tarihte bitiyor?
TEKNOLOJİ Siber Pazartesi nedir?
Dünyada en çok kullanılan 10 şifre! Kırılma süreleri yalnızca 1 saniye!
TEKNOLOJİ Dünyada en çok kullanılan 10 şifre! Kırılma süreleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.