Apple’ın geçen ay ortaya çıkarılan FaceTime uygulamasındaki güvenlik açığını kapatan yazılım güncellemesi yayınlandı. Bugün kullanıcılara sunulan iOS 12.1.4 güncellemesi ile FaceTime’daki kritik yazılım hatası giderildi.
iOS 12.1.2 sürümü yüklü iPhone’larda gözlenen hata, aranan kişi aramayı cevaplamasa bile sesini ve hatta görüntüsünü bile karşı tarafa iletiyordu.
Bir kişi FaceTime üzerinden arandığında, o kişi çağrıya cevap versin ya da vermesin, telefonun mikrofonu aracılığıyla karşı tarafın sesi duyulabiliyordu. Bugün yayınlanan iOS 12.1.4 güncellemesi ile birlikte gelen en büyük yenilik de bu hatanın giderilmesi oldu.
HANGİ MODELLERE YÜKLENEBİLİYOR?
Yaklaşık 90 MB’lik bir boyutu olan iOS 12.1.4 iPhone’ların yanısıra, iPad ve iPod’lara da yüklenebiliyor. iOS 12.1.4 yazılım güncellemesi alabilen cihaz listesi ise şöyle:
iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro, iPad 9.7, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPod touch 6th, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max.
NASIL GÜNCELLENİR?
iOS aygıtınızın otomatik olarak güncellenmesini sağlayabilirsiniz. Otomatik güncellemeleri etkinleştirmek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme > Otomatik Güncellemeler bölümüne gidin.
Eğer Otomatik güncelleme seçeneğini tercih etmiyorsanız, iPhone’unuza iOS 12.1.4 güncellemesini yüklemek için şu iki adımdan birini kullanabilirsiniz:
1- Aygıtınızı kablosuz olarak güncelleme
Güncelleme olduğunu bildiren bir ileti alırsanız Şimdi Yükle'ye dokunun. Aşağıdaki adımları da izleyebilirsiniz:
- Aygıtınızı güç kaynağına takın ve Wi-Fi ile internete bağlanın.
- Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme'ye dokunun.
- İndir ve Yükle seçeneğine dokunun. iOS'in güncelleme için daha fazla alana ihtiyaç duyduğunu belirten ve bazı uygulamaları geçici olarak kaldırmanızı isteyen bir ileti görüntülenirse Sürdür'e veya Vazgeç'e dokunun. iOS kaldırdığı uygulamaları daha sonra yeniden yükler.
- Şimdi güncellemek için Yükle'ye dokunun. Alternatif olarak Sonra'ya dokunabilir ve Bu Gece Yükle'yi veya Daha Sonra Anımsat'ı seçebilirsiniz. Bu Gece Yükle'ye dokunursanız yatmadan önce iOS aygıtınızı güç kaynağına takmanız yeterli. Aygıtınız gece otomatik olarak güncellenir.
2- Aygıtınızı iTunes'u kullanarak güncelleme
iOS aygıtınızda kablosuz olarak güncelleme yapamıyorsanız güncelleme işlemini güvendiğiniz bir bilgisayarda iTunes'u kullanarak tamamlayabilirsiniz. Bilgisayarınız, güncelleyeceğiniz iOS aygıtındaki Kişisel Erişim Noktasını kullanıyorsa güncelleme işleminden önce bilgisayarınızı farklı bir Wi-Fi ya da Ethernet ağına bağlayın.
- Bilgisayarınıza iTunes'un en son sürümünü yükleyin.
- Aygıtınızı bilgisayarınıza bağlayın.
- iTunes'u açın ve aygıtınızı seçin.
- Özet'i tıklayın, ardından Güncellemeleri Denetle'yi tıklayın.
- İndir ve Güncelle'yi tıklayın.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.