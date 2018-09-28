Apple'ın yeni mobil işletim sistemi iOS 12, iPhone, iPad ve iPod’lar için 17 Eylül 2018’de yayınlanmıştı. Peki kullanıcıların büyük bir bekleyişinin ardından gelen Apple’ın yeni mobil işletim sistemine geçenlerin oranı yüzde kaç oldu?

Veri analitiği kuruluşu Mixpanel, iOS’ın son sürümünün ilk 10 günlük karnesini çıkardı. Açıklanan rakamlar Apple’ı hayal kırıklığına uğrattı.

2013 yılından bu yana yayınlanan iOS sürümlerinin ilk 10 gün performanslarını karşılaştıran kuruluşun tespitlerine göre iOS 12, tüm yeni özelliklerine karşın, kullanıcıların yüzde 20’lik bir kesimine, diğer bir deyişle 5 kullanıcıdan birine, ulaşabildi.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre bu oranla iOS 12, Apple’ın iOS 7’den bu yana yayınladığı tüm işletim sistemleri içinde en düşük geçiş oranına sahip olduğunu gösterdi.

EN HIZLI GEÇİLEN IOS 7 OLDU

iOS 11’in çalıştığı tüm cihazlarla uyumlu olan Apple’ın yeni işletim sistemi, ilk 10 gününün sonrasında iOS ile çalışan cihazların yüzde 20.7’si tarafından cihazlarına yüklendi.

Bu alan da ilk 10 günü sonunda kullanıcılar tarafından en hızlı kabul gören ve en yüksek yüklenme oranına ulaşan iOS sürümü ise iOS 7 oldu. 2013 yılında yayınlanan iOS 7, ilk 10 gününde iOS cihazların yüzde 63.4’üne ulaşmayı başarmıştı. Bu alanda son 6 yılın lideri olan iOS 7’yi, yüzde 48.1’lik yüklenme oranı ile 2015’te yayınlanan iOS 9 takip etti.

Mixpanel’in dünya genelindeki kullanıcıları dikkate alarak açıkladığı verilerden hareketle iOS yüklenme performanslarını görselleştiren araştırma kuruluşu Statista’nın karşılaştırma tablosu şöyle şekillendi:

YİNE DE ANDROID’E FARK ATTI

Her ne kadar iOS 12’nin yüklenme oranı diğer iOS versiyonlarına göre düşük kalsa da Apple’ın bu alandkai en büyük rakibi olan Google’ın Android işletim sistemine göre oldukça parlak bir performans sergilediğini söylemek mümkün.

Android geliştiricileri platformunun verilerine göre 2017 yılının Ağustos ayında yayınlanan Android Oreo, Android 8.0 ve Android 8.1 versiyonlarıyla 12 Eylül 2018 tarihi itibariyle, bir yılı aşkın sürede, Android kullanıcılarının yüzde 14.6’lık bir kesimine ancak ulaşmış durumda.

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