Canlı Çeviri

Çağrı Çeviri API'sini kullanarak uygulamalarınızda Canlı Çeviri'den yararlanın. Canlı Çeviri metni otomatik olarak çevirerek arkadaşlarınızla kendi dillerinde iletişim kurmanızı sağlar. FaceTime ayrıca artık tamamen cihazda çalışan Apple yapımı modeller tarafından etkinleştirilen çevrilmiş canlı altyazılar da sağlıyor, böylece kişilerin kişisel görüşmeleri gizli kalıyor.

Apple Oyunları uygulaması

Oyunlar uygulaması, oyuncuları ve arkadaşlarını iPhone, iPad ve Mac'lerinde oyunları keşfedebilecekleri, indirebilecekleri ve oynayabilecekleri tek bir kullanışlı yerde bir araya getirir. Oyunlarınız Oyunlar uygulamasında otomatik olarak görüntülenir ve Uygulama İçi Etkinlikler ve Game Center özelliklerini kullanarak oyunlarınızın görünürlüğünü ve etkileşimini en üst düzeye çıkarabilirsiniz.