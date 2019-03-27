Bugün Dünya Tiyatrolar Günü. Dostluğundan gurur duyduğum Nilgün Belgün, ‘Sanat Varsa Hayat Var’ diyerek bir yola çıktı. Ona bu yolda en büyük desteği yapımcı Polat Yağcı verdi ve Belgün’ün büyük hayali hayata geçti.



Belgün, sanatın birleştiriciliğini vurgulamak için Türker Otçu ile birlikte ‘Sanat Varsa Hayat Var’ adlı insanın içini coşturan bir şarkı söyledi.



Şarkının klibinde de Belgün’ün ömürlük dostları, Türk tiyatrosunun dev kadrosu (Haldun Dormen, Nevra Serezli, Göksel Kortay, Oya Başar, Suna Keskin, Hakan Altınel, Nurseli İdiz, Kerem Atabeyoğlu, Tamer Karadağlı, Doğa Rutkay, Gülen Karaman, Ümit Kantarcılar, Şebnem Özinal, İrfan Kangı, Merve Sevi) yer aldı. Klibi televizyon kanalları dışında sosyal medya üzerinden de izleyebilirsiniz. Sanat varsa hayat var, hayat varsa sanat var. Emeklerine sağlık.