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Haberler Teknoloji Mobil SON DAKİKA | iPhone 14 tanıtıldı, eski modellere zam geldi! iPhone fiyatları zammı ne kadar oldu?
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Ve beklenen oldu, iPhone 14 tanıtıldı, iPhone 12, 13 ve SE modelleri zamlandı!

iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, Türkiye'deki iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinin satışına son verdi. iPhone SE, iPhone 12, iPhone 13 mini ve iPhone 13 Türkiye fiyatlarına ise yüzde 19 ile yüzde 26 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

SON DAKİKA | iPhone 14 tanıtıldı, eski modellere zam geldi! iPhone fiyatları zammı ne kadar oldu?

Apple'ın merakla beklenen yeni akıllı telefon serisi iPhone 14 modellerinin tanıtılmasının hemen ardından, gündüz online satış işlemlerine geçici olarak kapatılan Apple Store tekrar açıldı.

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin online mağazada raflarını yer almasıyla birlikte, bir önceki seriden iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’in satışlarına son verildi.

iPhone 14 modellerinde Türkiye satış fiyatları 30 bin 999 TL ile 57 bin 199 TL arasında değişirken, iPhone SE, iPhone 12, iPhone 13 ve iPhone 13 mini modellerine de zam geldi.

iPHONE 12, 13, SE ZAMLANDI

iPhone 14 tanıtım öncesinde gündüz saatlerinde Apple Store üzerindeki başlangıç fiyatı 20 bin 999 TL olan iPhone 13 mini’nin Türkiye’deki yeni başlangıç fiyatı 24 bin 999 TL’ye çıkarıldı. Yine gündüz saatlerinde 22 bin 499 TL olan iPhone 13’ün başlangıç fiyatı da 27 bin 999 TL’ye yükseltildi.

Türkiye'deki başlangıç fiyatı 24 bin 999 TL'ye çıkarılan iPhone 12'nin sayış etiketinde de yüzde 19 ile yüzde 20 düzeyinde artışa gidildi. iPhone SE'nin de Türkiye'deki en düşük fiyatı yüzde 26'lık artışla 16 bin 999 TL'ye çıkarıldı.

Böylece iPhone 14’ün tanıtılmasıyla beraber, Apple, Türkiye’de iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinin satışına son verirken, diğer iPhone 13 modellerine ve iPhone 12'ye depolama kapasitelerine göre yüzde 19 ile yüzde 26 oranında zam yapmış oldu.

iPhone 13 mini Türkiye fiyatları

iPhone 13 mini
Model Eski Fiyatı (TL) Yeni Fiyatı (TL) Değişim
128 GB 20999 24999 19%
256 GB 22999 27599 20%
512 GB 26999 32899 22%

iPhone 13 Türkiye fiyatları

iPhone 13
Model Eski Fiyatı (TL) Yeni Fiyatı (TL) Değişim
128 GB 22499 27999 24%
256 GB 24499 30599 25%
512 GB 28499 35899 26%

iPhone 12 Türkiye fiyatları

iPhone 12
Model Fiyatı (TL) Yeni Fiyatı (TL) Değişim
64 GB 20999 24999 19%
128 GB 21999 26299 20%
256 GB 23999 28899 20%

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