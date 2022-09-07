iPhone 14 modellerinde Türkiye satış fiyatları 30 bin 999 TL ile 57 bin 199 TL arasında değişirken, iPhone SE, iPhone 12, iPhone 13 ve iPhone 13 mini modellerine de zam geldi.

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin online mağazada raflarını yer almasıyla birlikte, bir önceki seriden iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’in satışlarına son verildi.

iPHONE 12, 13, SE ZAMLANDI

iPhone 14 tanıtım öncesinde gündüz saatlerinde Apple Store üzerindeki başlangıç fiyatı 20 bin 999 TL olan iPhone 13 mini’nin Türkiye’deki yeni başlangıç fiyatı 24 bin 999 TL’ye çıkarıldı. Yine gündüz saatlerinde 22 bin 499 TL olan iPhone 13’ün başlangıç fiyatı da 27 bin 999 TL’ye yükseltildi.

Türkiye'deki başlangıç fiyatı 24 bin 999 TL'ye çıkarılan iPhone 12'nin sayış etiketinde de yüzde 19 ile yüzde 20 düzeyinde artışa gidildi. iPhone SE'nin de Türkiye'deki en düşük fiyatı yüzde 26'lık artışla 16 bin 999 TL'ye çıkarıldı.

Böylece iPhone 14’ün tanıtılmasıyla beraber, Apple, Türkiye’de iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinin satışına son verirken, diğer iPhone 13 modellerine ve iPhone 12'ye depolama kapasitelerine göre yüzde 19 ile yüzde 26 oranında zam yapmış oldu.