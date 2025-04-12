Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran: İsrail, ABD ile İran arasında savaş başlatmak istiyor | Dış Haberler

        İran: İsrail, ABD ile İran arasında savaş başlatmak istiyor

        İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, Antalya Diplomasi Forumu'nda Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu. Hatipzade, nükleer anlaşma konusunda tüm ülkelerin hakkı neyse İran'ın da bu hakları istediğini belirtti. İranlı yetkili, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran ve ABD arasında bir sıcak savaş başlatmak istediğini düşündüklerini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 15:56 Güncelleme: 12.04.2025 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        ABONE OL

        İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, Antalya Diplomasi Forumu'nda Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu.

        İran ve ABD'nin Umman'da görüşmesi sırasında Antalya'da açıklamalarını yapan Hatipzade, ABD Başkanı Trump'ın İran ile diplomatik bir açılım yapmak istediğini söyledi.

        İran ve ABD arasındaki güvensizlik nedeniyle görüşmelerin 'dolaylı' olduğunu söyleyen Hatipzade, Trump'ın ilk döneminde Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle güvensizlik duyduklarını belirtti.

        Trump'ın bu döneminde İran'la sorunları çözmek isteyip istemedekilerini bilmediklerini söyleyen Hatipzade, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin İran'a trilyon dolara mal olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Hatipzade, ABD'nin İran'ın kendini savunma kapasitesiyle ilgili talepleri olursa Tahran yönetiminin masaya oturmayacağını söyledi. İranlı yetkili ayrıca 'barışçıl' nükleer aktivitelerden de uzak tutulamayacaklarını ifade etti.

        "İran'ın nükleer aktivitelerinin silahlanması gerçekleşen bir şey değil. Bu İran için haram" diyen Hatipzade, nükleer silah üretiminin savunma doktrinlerinde de yer almadığını söyledi.

        "İran'ın kırmızı çizgisi, uluslararası hukukun her ülkeye olduğu gibi bize de eşit ölçüde uygulanması" diyen Hatipzade, İsrail Başbakanı Netanyahu için, "Kendisi bir katil, bir suçlu. En az 50 bin masum Filistinliyi öldürdü. Er ya da geç adalet önüne çıkacak."

        Netanyahu'nun Orta Doğu'da yıkıcı etkilere sahip bir olduğunu söyleyen Hatipzade, "Netanyahu ABD ve İran'ın savaşmasını istiyor. Bunu başlatmaya çalışıyor. İsrailliler bize bir şey yapamayacaklarını biliyor. Bu nedenle ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor" dedi.

        Trump'ın İran'a karşı askeri müdahalenin 'masada kullanmak için koz' amacıyla söylediğini düşündüklerini belirten Hatipzade, "ABD'lilerin böyle bir şey yapmayacaklarını biliyoruz. İran'ı böyle tehdit edemezsiniz" diye konuştu.

        İran ve Türkiye arasındaki ilişkiyle ilgili de açıklamalar yapan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Türkiye ile aramızda iyi ilişkiler var. İran ve Türkiye arasında yüzyıllardır iyi bir sınır var. Türkiye bizim için komşudan daha fazla, Türkiye bizim dostumuz. Farklılığımızın olduğu konularda da işbirliği yapabiliyoruz." dedi.

        Suriye'de de istikrar barışın sağlanmasını umduklarını belirten Hatipzade, "Suriye şu an İsrail tarafından büyük bir işgal altında. Şam'a 40 km uzaklıkta İsrailliler. Dünya üzerinde hiçbir ülke işgal altındayken ekonomik kalkınma sağlayamaz." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yerlikaya: Suç duyurusunda bulunduk
        Yerlikaya: Suç duyurusunda bulunduk
        Danla Bilic'in eski sevgilisi yakalandı
        Danla Bilic'in eski sevgilisi yakalandı
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        Kırsal bölgelerde yaşayanlarda hantavirüs riski!
        Kırsal bölgelerde yaşayanlarda hantavirüs riski!
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu!
        Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası