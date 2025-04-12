İran: İsrail, ABD ile İran arasında savaş başlatmak istiyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, Antalya Diplomasi Forumu'nda Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu.

İran ve ABD'nin Umman'da görüşmesi sırasında Antalya'da açıklamalarını yapan Hatipzade, ABD Başkanı Trump'ın İran ile diplomatik bir açılım yapmak istediğini söyledi.

İran ve ABD arasındaki güvensizlik nedeniyle görüşmelerin 'dolaylı' olduğunu söyleyen Hatipzade, Trump'ın ilk döneminde Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle güvensizlik duyduklarını belirtti.

Trump'ın bu döneminde İran'la sorunları çözmek isteyip istemedekilerini bilmediklerini söyleyen Hatipzade, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin İran'a trilyon dolara mal olduğunu söyledi.

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Hatipzade, ABD'nin İran'ın kendini savunma kapasitesiyle ilgili talepleri olursa Tahran yönetiminin masaya oturmayacağını söyledi. İranlı yetkili ayrıca 'barışçıl' nükleer aktivitelerden de uzak tutulamayacaklarını ifade etti.

"İran'ın nükleer aktivitelerinin silahlanması gerçekleşen bir şey değil. Bu İran için haram" diyen Hatipzade, nükleer silah üretiminin savunma doktrinlerinde de yer almadığını söyledi.

"İran'ın kırmızı çizgisi, uluslararası hukukun her ülkeye olduğu gibi bize de eşit ölçüde uygulanması" diyen Hatipzade, İsrail Başbakanı Netanyahu için, "Kendisi bir katil, bir suçlu. En az 50 bin masum Filistinliyi öldürdü. Er ya da geç adalet önüne çıkacak."