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        Haberler Dünya İran, İsrail'in saldırılarının ardından 15 Haziran'da yapılacak ABD ile nükleer müzakereleri durdurdu | Dış Haberler

        İran, İsrail'in saldırılarının ardından 15 Haziran'da yapılacak ABD ile nükleer müzakereleri durdurdu

        İran devlet televizyonunun haberine göre, İran, İsrail'in saldırılarının ardından 15 Haziran'da Umman'da planlanan ABD ile dolaylı nükleer görüşmelere katılmama kararı aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 09:21 Güncelleme: 13.06.2025 - 09:54
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        İran nükleer müzakereleri durdurdu
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        İran, İsrail'in saldırılarının ardından ABD ile nükleer müzakereleri durdurduğunu açıkladı.

        İran devlet televizyonunun haberine göre, İran, 15 Haziran'da Umman'ın başkentinde yapılması planlanan ABD ile dolaylı nükleer görüşmelere katılmayacak.

        ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması ısrarı nedeniyle bir süre gerçekleştirilemeyen görüşmelerin 15 Haziran'da Umman'da yeniden başlayacağı bildirilmişti.

        İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

        Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanları hayatını kaybetmişti.

        İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.

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