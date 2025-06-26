İran'la ateşkesin ardından Gazze'deki savaş İsrail'de yine ilk gündem maddesi oldu

İsrail ile İran arasında 12 gün süren karşılıklı saldırıların ateşkesle sonuçlanmasının ardından Gazze'de devam eden saldırılar yeniden İsrail gündemine oturdu.

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri ile muhalefet partileri, savaşı sonlandırmak pahasına bile olsa esir takası anlaşması yapılmasının zamanı geldiğini söylerken, radikal sağcı kesim Gazze'nin işgal edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

İsrail ordusunun, Gazze'de son zamanlarda verdiği kayıplar, "İsrail askerlerinin hala neden Gazze'de olduğu" yönündeki soruları da gündeme getiriyor.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrail-İran arasındaki savaş devam ederken Gazze'de 11 İsrail askeri öldü ve en az 24 asker yaralandı.

İsrail ordu sözcüsü Effie Defrin ise düzenlediği basın toplantısında 24 Haziran'da Gazze'de zırhlı bir personel taşıyıcısının bombayla infilak ettirilmesi sonucu 7 askerin öldüğünü duyurdu.

Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi'nden Moshe Gafni, Meclis'teki Maliye Komitesi oturumunda, askerlerin neden hala Gazze'de olduğunu sorguladı.

Gafni, "Gazze'de 7 askerin öldürüldüğü üzücü bir gün yaşıyoruz. Ruhları şad olsun ama orada neden savaştığımızı halen anlamıyorum. Hangi amaçla? Buraya gelecek ve bize 'esirleri geri getiriyoruz, tüm bunları durdurup normal hayata dönüyoruz diyecek Trump gibi bir adama ihtiyacımız vardı. Ama görünen o ki; o da olmadı." dedi.

BAZILARINA GÖRE SAVAŞ MANASINI YİTİRDİ

İsrailli esirlerin aileleri ise X platformunda yaptığı paylaşımda "gerçeği olduğu gibi, abartmadan veya çarpıtmadan söyleyen Gafni'ye destek çağrısında bulundu.

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"Gazze'deki savaş anlamını yitirdi ve net bir hedef veya gerçek bir plan olmadan yürütülüyor. Cesaret göstermenin ve net bir sesle şunu söylemenin zamanı geldi: Esirleri geri getirin, savaşı durdurun. Doğru çözüm bu ve zafer kazanmanın tek yolu bu." ifadesini kullandı.

İsrailli analist Eyal Berkowitz, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İki yıldır mutlu değilim. İran'a bir saldırı olduğunda kendi kendime 'Mutluyum. Yapılması gereken buydu' diyordum ama içten içe, bu coşkunun hızla aleyhimize döneceğini biliyordum. Dün acı bir darbe oldu: 7 asker ve çok sayıda yaralı. Çok büyük bir felaketti. Başbakan (Binyamin Netanyahu), 7 askerin öldürüldüğünü bilerek, nasıl olur da bir basın toplantısı düzenleyebilir? Askerler sadece siz tam bir zafer istediğiniz için ölüyor."

Alexandroni Tugayı eski komutanı Hezi Nehama aynı radyoya yaptığı açıklamada, hükümete, "sonsuz bir yıpratma savaşına girilmemesi" çağrısı yaptı.