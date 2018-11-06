Girişimci ve hayırsever iş insanlarından, Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli, İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede, 59 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü iş adamı için Üsküdar'da bulunan Marmara İlahiyat Camii'nde cenaze töreni düzenledi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve Tivnikli'nin çok sayıda yakını katıldı.





Tivnikli ailesi taziyeleri kabul etti. Cenaze namazını ise İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. Edilen duaların ve alınan helalliğin ardında Tivnikli'nin cenazesi toprağa verilmek üzere mezarlığa götürüldü. Tivnikli'nin tabutuna Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül omuz verdi.

Tivnikli'nin bir vakıf insanı insanı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Abdullah kardeşimiz bir vakıf insanı olarak, gelecekte de kendisinden sonra hakikaten bu hayırlarını devam ettirecek bir nesil bırakmanın gayreti içinde oldu. Bugün de bu anlamlı mekanda Marmara İlahiyat Camii'nde ki kendilerinin bir eseridir. Burada bu cenaze namazını kılmak suretiyle onu uğurluyor olmak ne kadar bu işin anlamlı olduğunu göstermesi bakamından çok şeyler ifade ediyor. Şu anda şu musalla taşı bir çok şeyi bizlere anlatıyor. Bizler de buradan nasibimizi alıyoruz diye düşünüyorum. Rabbimden niyazımız odur ki makamı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyoruz, camiamıza sabırlar diliyoruz" şeklinde konuştu.

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