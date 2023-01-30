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Haberler Teknoloji İşçi çıkartanlara Philips de eklendi
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Çalışanlarının görevine son veren teknoloji firmalarına Philips de katıldı!

Teknolojide işten çıkartan şirket listesi kabarıyor. Çalışanların işine son verenlerin arasına şimdi de Hollanda merkezli Philips katıldı.

İşçi çıkartanlara Philips de eklendi
HABERTURK.COM

Dünya çapında teknoloji firmaları arasında çalışanlarının görevine son verme trendi sürüyor. Neredeyse tamamı pandemi dönemindeki teknoloji patlamasının sonrasında sürmemesi sebebiyle ortaya çıkan ekonomik daralma olarak gösterirken, 6 bin kişiyi çıkartacağını açıklayan Philips'in gerekçesi geri çağırmalardan yaşanan kayıp.

Bloomberg'in bildirdiğine göre, Hollanda merkezli teknoloji şirketi Philips, solunum cihazlarının geri çağrılmasının ardından kayıplarını geri almak için 6 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

TOPLAM İŞ GÜCÜNÜN YÜZDE 8'İ

Philips NV, toplam iş gücünün yüzde 8’ini oluşturan 6 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Tıbbi ekipman üreticisinin, tıbbi cihazlarında yaşanan yüksek maliyetli geri çağırma operasyonundan sonra maliyet düşürmeye gittiği düşünülüyor.

Geçen yıl 4 bin kişiyi işten çıkardığını duyuran şirket, söz konusu 6 bin çalışanın yarısının 2023'te işten çıkarılacağını açıkladı. Philips CEO’su Roy Jakobs, konu hakkında yaptığı açıklamasında, "Uygulamamızı iyileştirmek ve performansımızı acilen hızlandırmak için kararlı adımlar atıyoruz. Bu, adım ilerleyen bir iyileştirme yolculuğu" ifadelerini kullandı.

Philips, 2021 yılında dünya genelinde 3-4 milyon civarında uyku apne cihazı olarak bilinen Sürekli Pozitif Havayolu Cihazı (CPAP) ve ventilatörünü, içlerindeki köpüklerin zehirlenmeye yol açma riski nedeniyle geri çağırdığını duyurmuştu.

Şirket, CPAP kullanıcılarına cihazları kullanmayı bırakmaları, mekanik vantilatör kullananların ise doktorlarıyla konuşmadan cihazı kullanmayı durdurmamaları veya tedavi şekillerini değiştirmemeleri çağrısında bulunmuştu.

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