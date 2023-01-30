Ancak bütçe kesintisi olarak gösterilen bu işten çıkartmalara rağmen kazançları halen milyar dolarlar seviyesinde olan, sahiplerinin ve CEO’larının en zenginler listesinin üst sıralarında yer aldığı teknoloji devleri tepki çekmeye devam ediyorlar. Örneğin 10 bin kişiyi işten çıkartacağını açıklayan Microsoft’un aynı gün Davos’ta özel bir Sting konserine ev sahipliği yapması gibi çelişkiler de zirve yapmış durumda.

Teknoloji şirketleri, 2022 yılının son aylarından bu yana işten çıkartmalar ile gündemde. Sebep olarak da neredeyse hepsinin sunduğu mazeret ortak çerçevede; “Pandemi sırasındaki beklentilerin üzerindeki büyümeden kaynaklı aşırı işe alımların, pandemi sonrasında sektörün beklentinin altında kalmasıyla tasfiye edilmesi!”

İşten çıkartılan ve gizliliğinin korunmasını talep eden bir Meta çalışanı da Verge’e yaptığı bir açıklamada, “Bir sebep gösterilmeden işten çıkartılmak gelecekteki iş imkânlarını da tehdit ediyor. Arkadaşlarıma ve aile üyelerine neden kovulduğumu açıklamak zorunda kalmak şahsen utanç verici" şeklinde konuştu.

Google çalışanı Zac Bowling’in bildirdiğine göre bir sabah tüm çalışma sistemlerinden çıkışı gerçekleştikten iki saat sonra Google'dan bir e-posta yoluyla serbest bırakıldığını öğrendi. Yöneticisi ise kendisinden özür dilemek ve kendisine ulaşmak için LinkedIn'i kullanmak zorunda kaldı. Çünkü Google Meet'e ve diğer şirket içi iletişim araçlarına erişimi habersizce kesilmişti.

Bu büyük teknoloji firmalarının işten çıkartmaları açıkladığı günden bu yana hem tüketici nezdinde hem de şirketlerin içerisinde büyük bir güvensizlik hakim. Hala şirkette olan insanların, sıradaki kendilerinin olup olmadığından emin olmadıkları vurgulanıyor. Bowling, şirketin sistemlerine hala erişimi olan işçilerin, kendisine 8.000 ismin çalışan listelerinden şimdiden kaybolduğunu söylediğini belirtti. Ancak Google'ın ana şirketi Alphabet, dünya çapında 12.000 kişiyi çıkartacağını vurgulamıştı. Bowling, "Herkes her ihtimale karşı birbiriyle vedalaşıyor, çünkü her şeyi kesip kesmeyeceklerini bilmiyorlar. Bu korkunç şekilde ele alınan işten çıkartma yöntemi morali de sıfırlıyor" şeklinde konuştu.

Big Tech'in yüksek harcamaları ile personelini bıraktıkları duygusuz yol arasındaki eşitsizlik, iyi işverenler olarak itibarlarını zedeledi. Eski Google çalışanı Zac Bowling’in ortaya çıkarttığı bilgiye göre, bazı çalışanlar New York’taki ofise geldiklerinde kart okuyucudaki ışığın yeşile dönmemesiyle içeriye giremeyerek işten çıkartıldıklarını öğrendiler.

“PANDEMİDEKİ BÜYÜME DURDU, İŞTEN ÇIKARTMAK ZORUNDAYIZ”

Teknoloji şirketlerinin son işten çıkarmaları hakkında yaptıkları açıklamalarla ürkütücü bir benzerlik var. Temel olarak, basın bültenlerine inanılacak olursa, dünyadaki her ‘Big Tech’ şirketinin üst düzey yöneticisi, işten çıkarmaları duyurmayan Apple'ın dikkate değer istisnası dışında, pandemi dönemindeki büyümenin, bu süreç sonrasında da devam edeceğini düşündüklerini, çevrimiçi satın alma ve işletmelerin tahmin ettikleri şekilde devam etmediğini, o derecede büyük kalmadığını ve bu sebeple işçi çıkartmaların zorunlu olduğunu vurguluyor.

HALA EN ÇOK KAZANANLAR ZİRVESİNDEYKEN ESAS SEBEP NEDİR?

Gerçekçi bir bakış açısı ile konuyu ele aldığımız zaman, bu şirketlerin hala en çok kazananlar listesinin zirvesinde olduğunu görüyoruz. Açıklamaların ortak gidişatında hiçbir işten çıkartmanın performansla da ilgili olmadığı açıkça ortada. Temel olarak bütçe düşürme olarak gösterilse de bu şirketler halen para basmayı sürdürüyor. Öyleyse soru, bir şirket zorunlu olmadığı halde neden işçi çıkartarak kesinti yapma yoluna gider?

Cevap MIT Sloan School of Management' Dekan Yardımcısı Michael Cusumano’dan geliyor: “Bu kesintilerin altında yatan esas sebep zarar ediyor olmaları değil. Yatırımcıların şirketleri değerlendirme şeklini değiştirmiş olmalarıdır. Genel olarak, şirketler yüzde 20-30’larda büyümeler gerçekleştirirken kimse kârı umursamıyordu. Şu anda ise büyüme dönemi durduğunda yatırımcılar daha temkinli bir davranış sürecine geçtiler. Bu da büyük teknoloji firmalarının pandemi döneminde işe aldığı yeni çalışanları çıkartmasına sebep olarak görülebilir” diyor.

SÜREÇLE İLGİLİ HANGİ TEKNOLOJİ ŞİRKETİ NE AÇIKLAMA YAPMIŞTI?

META:

"Covid'in başlangıcında, dünya hızla çevrimiçi hale geldi ve e-ticaretin yükselişi büyük gelir artışına yol açtı. Birçok kişi bunun pandemi sona erdikten sonra bile devam edecek kalıcı bir ivme olacağını öngördü. Biz de yaptık, bu yüzden yatırımlarımızı önemli ölçüde artırma kararı aldık. Ne yazık ki, bu beklediğimiz gibi sürmedi."

GOOGLE:

"Son iki yılda dramatik büyüme dönemleri gördük. Bu büyümeyi eşleştirmek ve körüklemek için, bugün karşı karşıya olduğumuzdan farklı bir ekonomik gerçeklik için işe alım yaptık."

MICROSOFT:

"Müşterilerin pandemi sırasında dijital harcamalarını hızlandırdıklarını görüyorduk ancak şimdi dijital harcamalarını daha azıyla daha fazlasını yapmak için optimize ettiklerini görüyoruz."

SALESFORCE:

"Pandemi boyunca gelirimiz hızlandı. Şu anda karşı karşıya olduğumuz bu ekonomik gerilemeye yol açan çok fazla insanı işe aldık ve bunun sorumluluğunu üstleniyoruz."

AMAZON (1):

"Bildiğiniz gibi, alışılmadık ve belirsiz bir makroekonomik ortamla karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz. Bunun ışığında, müşterilerimiz ve işimiz için en önemli olan şeylere daha fazla öncelik vermek için son birkaç aydır çalışıyoruz. Derin bir dizi incelemeden sonra, yakın zamanda bazı ekipleri ve programları birleştirmeye karar verdik."

AMAZON (2):

"Bu yılki gözden geçirme, belirsiz ekonomi ve son birkaç yılda hızla işe alım yaptığımız göz önüne alındığında daha zor oldu. Bugün, ek rolleri ortadan kaldırmak için zor bir karar olan bu daha fazla incelemenin sonucunu paylaşmak istiyoruz. 18.000'den fazla kişiyi çıkartmayı planlıyoruz."

SPOTIFY:

"Diğer birçok lider gibi, pandemiden kaynaklanan güçlü kuyruk rüzgarlarını sürdürmeyi umuyordum ve geniş küresel işimizin ve reklamlardaki yavaşlamanın etkisine karşı daha düşük riskin bizi izole edeceğine inanıyordum. Geriye dönüp baktığımda, gelir artışımızın önünde yatırım yapma konusunda çok hırslıydım. Ve bu nedenle, bugün, şirket genelinde çalışan tabanımızı yaklaşık %6 oranında azaltıyoruz."

STRIPE:

"2020'de pandeminin başlangıcında, dünya bir gecede e-ticarete doğru döndü. 2020 ve 2021 boyunca daha önce gördüklerimize kıyasla önemli ölçüde daha yüksek büyüme oranlarına tanık olduk. Bir kuruluş olarak yeni bir çalışma moduna geçtik ve hem gelirimiz hem de ödeme hacmimiz o zamandan beri 3 kattan fazla büyüdü. Dünya şimdi yeniden değişiyor."