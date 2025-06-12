Işıklı Gölü'nde 'nilüfer' turizmi

"EN İYİ HİZMET"

Beydilli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ferit Oğuz, kooperatif üyelerinden oluşan tekne sahiplerinin eğitimli ve tekne kaptanı ehliyetine sahip olduğunu vurguladı. Oğuz, "Misafirlerimize en iyi hizmet için çabalıyoruz. Onlara unutamayacakları gezi yaptırmak ve gölün tanınması için gayret ediyoruz. Çok sayıda misafir ağırladık ve hiç kimseden şikayet almadık" diye konuştu.