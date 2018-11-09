Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, Işın Karaca, "Oyunculuk ve müzik bildiğim iyi bir meslek. Filmde Müslüm Gürses'in sesini duymak isterdim. Timuçin Esen filmde oyunculuğunu yapacaktı. Ağzını kımıldatacaktı ve biz Müslüm Gürses sesi duyacaktık. Müslüm Gürses ikondur, idoldür. Onun sesi olmadığı için bizi tatmin etmedi. Bu ülkede Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses, Sezen Aksu ve Ajda Pekkan'dan bir tane var. Onların sesi olmadan olmaz. Ben emeği geçen kimseye saygısızlık etmem ama Müslüm Gürses, filmde olmayınca olmadı. Hatta eşim Tuğrul filmde uyudu. Müslüm sesi olmadan onun filmi olmadı bende" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ