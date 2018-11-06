Geçtiğimiz akşam eşi Tuğrul Odabaş'la beraber sinemaya giden şarkıcı Işın Karaca'nın tercihi 'Müslüm' filmi oldu.

Film öncesi sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekilmiş selfie'sini paylaşan Işın Karaca, film sonrası yine sosyal medya hesabından yorumda bulundu.

Müslüm Gürses’in hayatını anlatan filmde onun sesinin olmayışını eleştiren Işın Karaca, pek çok kesimden olumlu eleştiriler alan yapımla ilgili olarak dikkat çekici bir yorumda bulundu ve filmin abartıldığını söyledi.

Işın Karaca, şu paylaşımı yaptı:

Müslüm babanın sesi olmayınca koca film bana zulüm oldu! Millet neden bu kadar abarttı ben anlamadım! Eminim Müslüm baba da izleseydi benimle aynı fikirde olurdu.

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