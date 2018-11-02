Muhterem Nur'dan Müslüm filmi açıklaması

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"Birlikte geçirdiğimiz yılları en doğru şekilde nasıl anlatılacağına benden daha iyi karar vereceğini düşünenler, böyle mutlu bir dönemde beni kırmaktadırlar. Herkesin hakkını yasal olarak aldığı bir otamda hala hak aramaya çalışmak, kendi başına bana ve bugünlerde sinemaya gidip filmimizi çok beğendiğini söyleyen milyonlarca seyirciye ve Müslüm hayranlarına haksızlıktır."