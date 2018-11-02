Muhterem Nur'dan Müslüm filmi açıklaması

Muhterem Nur, Müslüm Gürses'i anlatan ve yapımcıyla ortak çalışarak izleyiciyle buluşturdukları Müslüm filmi için sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.
Muhterem Nur Instagram'dan paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Müslüm filmiyle birlikte eşimin aziz hatırasının tüm Türkiye tarafından bir kez daha onurlandırılmasının mutluluğunu yaşıyorum."
"Kendini var etmek için meyve veren ağacı taşlayan insanların olumsuzlukları ile de karşılaşınca ister istemez mutluluğuma gölge düşüyor ve çok üzülüyorum."
"Geçmişte olduğu gibi bugün de maalesef eşimin ismi üzerinden anılmak isteyen insanlar hayatımın bir parçası. Projenin asıl sahibi olduğunu iddia edenler, neyin nasıl olması gerektiğini söyleme cüretini kendinde görenler... Müslüm filmi benim nezdimde, bugün filmin altına imza atan birçok kişinin emekleri ile ortaya çıkmıştır."
"Daha önce yapılan tüm çalışmaları başarılı bulduysam, eşimi benim tanıdığım gibi güzel insan olarak gerçekten anlayıp tanıtmayı başarabilselerdi, bugün vizyonda onların eseri olurdu. Aksini düşünmek ise beni, eşimin aziz hatırasına ihanet etmekle suçlamak olur."
"Birlikte geçirdiğimiz yılları en doğru şekilde nasıl anlatılacağına benden daha iyi karar vereceğini düşünenler, böyle mutlu bir dönemde beni kırmaktadırlar. Herkesin hakkını yasal olarak aldığı bir otamda hala hak aramaya çalışmak, kendi başına bana ve bugünlerde sinemaya gidip filmimizi çok beğendiğini söyleyen milyonlarca seyirciye ve Müslüm hayranlarına haksızlıktır."
"Böylesine güzel bir filmin, hak ettiği başarıyla anılmasını umuyor, onu gölgelemek isteyen kişileri ise vicdanları ile baş başa bırakıyorum."
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