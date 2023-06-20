İspanya İç Savaşı Ne Zaman Oldu? İspanya İç Savaşı Tarihi, Nedenleri ve Sonuçları

HABERTURK.COM

Ülkenin tarımsal üretim ve ticari faaliyetlerini de doğrudan etkileyen sonuçlar doğurması açısından İspanya İç Savaşı, ülkede var olan kriz ortamının daha da derinleşmesine sebep olmuştur? Toplumsal dengeleri de olumsuz etkileyen İspanya İç Savaşı ölen sayısı kaçtır? İspanya İç Savaşı neden oldu? İşte, İspanya İç Savaşı tarihi ile ilgili tüm detaylar…

İspanya İç Savaşı Ne Zaman Yapıldı?

Cumhuriyetçiler ile Milliyetçiler arasında gerçekleşen İspanya İç Savaşı 1936 ile 1939 yılları arasında yaşanmıştır. 1936 yılında İspanya’da yapılan seçimlerin ardından iktidara gelen Halk Cephesi güçleri ile o yıllarda Fas’taki askeri birliklerin komutanı olarak görev yapan General Fransisca Franco güçleri arasında gerçekleşen bu iç savaşın sonunda, General Franco İspanya’nın tamamına hâkim olmayı başarmıştır.

İspanya İç Savaşı Nedenleri

Dünya Savaşı öncesinde yaşanan ve 1936’da başlayarak 1939’da sona eren İspanya İç Savaşı nedenleri şu şekilde listelenebilir:

İspanya Kralı olan XIII. Alphonso’nun 1931 yılında tahttan ayrılmasıyla ortaya çıkan siyasi istikrarsızlık.

İspanya’da uzun yıllardır sürmekte olan derin ekonomik problemler ve sosyal farklılıklar.

İspanya içindeki sağ sol çekişmesinin, meydanlara yansıması ve yaşanan çatışmalar.

Fas’taki askeri birliklerin komutanı olan General Franco’nun başlattığı isyan.

İspanya İç Savaşı Tarihi

İspanya Kralı XIII. Alphonso’nun tahtan çekilmesinin ardından İspanya büyük bir siyasi istikrarsızlık içine girmiş, 1936 yılında yapılacak olan seçimler de böyle bir atmosferde gerçekleşmiş ve 1936 yılında yapılan genel seçimleri, cumhuriyetçi cepheyi temsil eden Halk Cephesi kazanmıştı.

Yapılan seçimlerin ardından İspanya’da bir kaos ortamı oluşmuş ve ülkeyi etkisi altına almış olan sağ sol çekişmesi meydanlarda çatışmaya dönüşmüştü. Bu çatışmalar esnasında birçok bombalı saldırı gerçekleşmiş, kiliseler ateşe verilmiş ve sokağa bir terörizm hali hâkim olmuştu.

Böyle bir ortamda Fas’taki askeri birliklerin başında bulunan ve milliyetçi damarın bir temsilcisi olduğu bilinen General Franco, hükümete karşı “Ulusal Hareket” başlattığını ilan ederek ayaklandı ve Franco ile beraberindeki birlikler, Fas’tan ayrılarak İspanya’ya ulaştılar. Franco’nun İspanya’nın batı ve güneyindeki bazı bölgeleri ele geçirmesinin ardından, mevcut hükümetin Valencia kentine çekilmek zorunda kalmasıyla, İspanya İç Savaşı 1939 yılında resmen başlamış oldu.

Avrupalı bazı devletlerin çıkarları doğrultusunda müdahil olduğu bazılarının ise karışmazlık ilkesi gereğince sadece izlemek durumunda kaldığı İspanya İç Savaşı, 1939 yılına kadar sürmüştür. 3 yıl süren iç savaşın ardından galip gelen General Franco, İspanya Krallığı’nın ve askeri birliklerin lideri ilan edilmiş; öleceği tarih olan 1975’e kadar İspanya’yı yönetmiştir.

İspanya İç Savaşı Ölen Sayısı

Oldukça kanlı bir mücadele olan İspanya İç Savaşı’nda yaklaşık olarak 750 bin insanın hayatını kaybettiği bilinmektedir. Bunlardan yaklaşık 300 bini yaşanan savaş esnasında, 200 bin kadarı kurşuna dizilerek, geri kalanı ise hastalık sebebiyle hayatını kaybetmiştir.

İspanya İç Savaşı Sonuçları

1936 ile 1939 yılları arasında süren İspanya İç Savaşı sonuçları şu şekilde maddelenebilir:

İspanya’da 1975 yılına kadar sürecek olan General Franco diktatörlüğü başlamıştır.

Yaşanan iç savaş neticesinde ülkenin tarımsal üretimi ve ticari faaliyetleri ağır darbe yemiştir.

İç savaş esnasında birçok insanın evini ve işini kaybetmesi toplum içinde sosyal dengeleri tamamen bozmuştur.

Üretimin azalmasına işsizlik sorunlarının da eklenmesiyle İspanya ciddi bir ekonomik krizin içine girmiştir.