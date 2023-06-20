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Haberler Gündem Eğitim Tarih Berlin Duvarı Hikayesi ve Tarihi: Berlin Duvarı Ne Zaman Kuruldu, Hangi Yıl Yıkılmıştır?
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Berlin Duvarı hikayesi ve tarihi: Berlin Duvarı ne zaman kuruldu, hangi yıl yıkılmıştır?

2. Dünya Savaşı’nın ardından inşa edilen Berlin Duvarı; Doğu Almanya’da yaşayan kişilerin Batı Almanya’ya kaçışlarını önlemek amacıyla yapılmıştır. 2. Dünya Savaşı’nın Almanya tarafından kaybedilmesi ve Berlin’in işgale uğramasının bir sonucu olarak ortaya çıkan Berlin Duvarı, tarihi kaynaklarda “Utanç Duvarı” olarak da isimlendirilmektedir. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Berlin Duvarı Hikayesi ve Tarihi: Berlin Duvarı Ne Zaman Kuruldu, Hangi Yıl Yıkılmıştır?
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Soğuk Savaş yıllarının en önemli sembollerinden biri olarak karşımızda duran Berlin Duvarı, Sosyalist Doğu Bloğu ile Kapitalist Batı Bloğunu birbirinden ayıran en somut yapı olarak dikkat çekmektedir. Etrafına döşenen mayınlar, gözetleme kuleleri, bekçiler ve sayısız köpek ile desteklenen Berlin Duvarı neden yapıldı? Berlin Duvarı kim yaptı? İşte, Berlin Duvarı tarihi ve hikayesi ile ilgili tüm detaylar…

Berlin Duvarı Tarihi

  1. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından Almanya, savaşın kaybeden ülkeleri arasında yer almış ve Almanya’nın başkenti olan Berlin; Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere ve Fransa tarafından işgal edilerek bu dört devlet arasında paylaşılmıştır. İlerleyen yıllarda Batı ittifakı olarak adlandırılan ABD, İngiltere ve Fransa, Sovyetler Birliği’ne birleşmeyi teklif etse de Sovyetler Birliği bu teklife yanaşmamıştır.

Sovyetler Birliği birleşmeye yanaşmayınca Batı ittifakını oluşturan bu üç devlet Sovyetlere karşı bir cephe oluşturmuş; Sovyetler ise bu cepheye karşılık olarak elinde tuttuğu Doğu Almanya’da sosyalizme dayanan otoriter bir rejim inşa etmiştir. Bu iki ayrı rejim arasındaki sınır ise 1952 senesinde belirgin hale gelmiştir. Berlin duvarı hikayesi de işte tam bu gelişmeler üzerine ortaya çıkmıştır.

Doğu Almanya’da yaşanan ekonomik sıkıntılar ve otoriter yönetim şeklinden kurtulmak isteyen insanların Batı Almanya’ya kaçmaları sebebiyle, iki cephe arasında önce bir tel örgü örülmüş; ancak bu önlem doğudan batıya olan kaçışları engelleyememiştir. Kaçışların bir türlü engellenememesi üzerine Alman Demokratik Cumhuriyeti’nin (Doğu Almanya) iktidarında bulunan Sosyalist Birlik Partisi, iki cephe arasına duvar örme fikrini ortaya atmış ve bu fikir Sovyetler Birliği’nden de onay alınca, duvarın inşasına derhal başlanmıştır.

Peki, Doğu Almanya’dan Batı Almanya’ya olan kaçışları önlemek için inşa edilen Berlin Duvarı ne zaman kuruldu? 12 Ağustos 1961 tarihinde yapımına başlanan duvar, bir gece içinde örülmüş ve Berlin Duvarı 13 Ağustos 1961 tarihinde hazır hale gelmiştir. İlk etapta tel örgülerle de desteklenen bu duvarda, ilerleyen zamanlarda çok sayıda gözetleme kuleleri de inşa edilmiş ve köpekli bekçiler duvar etrafında devriye atmaya başlamışlardır.

Berlin Duvarı Kim Yaptı?

Berlin Duvarı; 1949 yılından itibaren Alman Demokratik Cumhuriyeti’nin (Doğu Almanya) iktidarında bulunan Sosyalist Birlik Partisi Genel Sekreteri Walter Ulbricht tarafından inşa edilmiştir. İki ülke arasına bir duvar örme fikrini ortaya atan Ulbricht, bu düşüncesini Sovyetler Birliği’ne de onaylatmış ve Berlin Duvarı’nı örmüştür. Peki, Berlin Duvarı kaç km? Berlin Duvarı’nın toplam uzunluğu 46 kilometredir.

Berlin Duvarı Hangi Yıl Yıkılmıştır?

Doğu Almanya’nın, iki ülke arasındaki geçişlerin serbest olduğunu açıkladığı tarih 9 Kasım 1989’dur. İnşa edilen duvarın da doğudan batıya olan kaçışları önleyemediğini gören Doğu Almanya hükümeti, geçişleri serbest bırakmak zorunda kalmıştır. Geçişlerin artık serbest olduğunun halka paylaşıldığı 9 Kasım günü, binlerce insan hem doğu hem de batı tarafından duvarın etrafında toplanmışlardır.

İki ülke arasındaki ilk geçiş ise 9 Kasım gecesi, Brandenburg Kapısı’ndaki tüm önlemlerin kaldırılmasıyla gerçekleşmiştir. Berlin Duvarı’nın yıkımına başlanan tarih ise 13 Haziran 1990’dır. 1990 yılının haziran ayında başlanan bu yıkım 13 Ekim 1990 tarihinde sona ermiştir. Ayrıca Berlin Duvarı’nın yıkılması, Doğu Almanya’nın da sonunu getirmiş ve binlerce Doğu Almanya vatandaşı Polonya, Çekoslovakya ve Macaristan gibi ülkelerin başkentlerine akın etmişlerdir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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