Sevilla- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 37. haftasında Real Madrid, Sevilla deplasmanına konuk olacak. Estadio Ramon Sanchez'de oynanacak maç öncesi gözler Carlo Ancelotti'nin kadro tercihine çevrildi. Milli yıldız Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Sevilla- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte Sevilla- Real Madrid maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...
İspanya La Liga'nın 37. haftasında Real Madrid ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e ilk 11'de görev verip vermeyeceği ise en çok araştırılan konulardan biri oldu. Son oynanan El Clasico mücadelesinin Barcelona'nın kazanmasıyla puan farkı 7'ye çıkmış, geçtiğimiz hafta ise Barcelona şampiyonluğunu ilan etmişti. Peki Sevilla- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte, Sevilla- Real Madrid maçı canlı yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar…
SEVİLLA- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
Sevilla- Real Madrid maçı 18 Mayıs Pazar (bu akşam) 18.30'da oynanacak.
SEVİLLA- REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.
REAL MADRİD MUHTEMEL 11
Courtois, Vazquez, Tchouameni, Ramon, Garcia, Arda, Modric, Valverde, Bellingham, Endrick, Mbappe
ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?
Son oynanan Mallorca maçında ilk 11'de forma giyen Arda Güler, 90 dakika oyunda kalmış 9 tam puanla maçın yıldızı olmuştu. Carlo Ancelotti'nin Sevilla karşısında da Arda Güler'e ilk 11'de forma şansı vermesi bekleniyor.