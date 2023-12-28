Isparta'da teröre lanet yürüyüşü düzenlendi Isparta'da, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından şehitlere saygı, teröre lanet yürüyüşü gerçekleştirildi.

Isparta'da, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından şehitlere saygı, teröre lanet yürüyüşü gerçekleştirildi.

Belediye önünden başlayan yürüyüşe şehit aileleri, gaziler, protokol üyeleri, engelli vatandaşlar ve çok sayıda kişi katıldı.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Meclis'te terörist istemiyoruz", "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları atan ve dev Türk bayrağı taşıyan kalabalık Mimar Sinan Camisi'nin önüne kadar yürüdü.