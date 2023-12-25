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        Isparta'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Isparta'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 21:57 Güncelleme: 25.12.2023 - 22:14
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        Isparta'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı
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        Isparta'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, kaza yapan çekicinin üzerindeki otomobilde, 7 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör ve 21 fişek ele geçirdi.

        Şüpheliler H.A.G, O.A. ve M.T. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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