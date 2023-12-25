Isparta'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

Isparta'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kaza yapan çekicinin üzerindeki otomobilde, 7 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör ve 21 fişek ele geçirdi.

Şüpheliler H.A.G, O.A. ve M.T. gözaltına alındı.

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