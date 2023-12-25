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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜİK Kazanç Yapısı Araştırması sonuçlarını yayınladı! İşte 2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler - İş-Yaşam Haberleri

        TÜİK açıkladı! İşte 2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin "Kazanç Yapısı Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı. Buna göre; yıllık en fazla kazanan sektörler belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 13:39 Güncelleme: 25.12.2023 - 13:39
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        1

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin "Kazanç Yapısı Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı. Yıllık ortalama kazanç 144 bin 390 TL olurken; aylık kazanç 12 bin 450 TL olarak belirlendi. İşte, TÜİK verilerine göre 2022 yılında en yüksek ve en düşük kazancın olduğu sektörler...

        2

        KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ

        Yıllık ortalama brüt kazanç: 99 bin 290 TL

        3

        GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

        Yıllık ortalama brüt kazanç: 102 bin 109 TL

        4

        İNŞAAT

        Yıllık ortalama brüt kazanç: 104 bin 768 TL

        5

        DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ

        Yıllık ortalama brüt kazanç: 110 bin 995 TL

        6

        TOPTAN PAREKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI

        Yıllık ortalama brüt kazanç: 114 bin 524 TL

        7

        İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

        Yıllık ortalama brüt kazanç: 118 bin 092 TL

        8

        MESLEKİ VE BİLİMSEL FAALİYETLER

        Yıllık ortalama brüt kazanç: 139 bin 218 TL

        9

        İMALAT

        Yıllık ortalama brüt kazanç: 141 bin 730 TL

        10

        SU TEMİNİ, KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ

        Yıllık ortalama brüt kazanç: 159 bin 627 TL

        11

        ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA

        Yıllık ortalama brüt kazanç: 163 bin 897 TL

        12

        EĞİTİM

        Yıllık ortalama brüt kazanç: 165 bin 229 TL

        13

        MADENCİLİK VE TAŞ OCAKCILIĞI

        Yıllık ortalama brüt kazanç: 179 bin 227 TL

        14

        İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ

        Yıllık ortalama brüt kazanç: 186 bin 550 TL

        15

        ELEKTRİK, GAZ BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI

        Yıllık ortalama brüt kazanç: 201 bin 478 TL

        16

        KÜLTÜR, SANAT, EĞLENCE, DİNLENCE VE SPOR

        Yıllık ortalama brüt kazanç: 229 bin 108 TL

        17

        BİLGİ VE İLETİŞİM

        Yıllık ortalama brüt kazanç: 284 bin 842 TL

        18

        FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ

        Yıllık ortalama brüt kazanç: 293 bin 511 TL

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