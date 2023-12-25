TÜİK açıkladı! İşte 2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin "Kazanç Yapısı Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı. Buna göre; yıllık en fazla kazanan sektörler belirlendi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin "Kazanç Yapısı Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı. Yıllık ortalama kazanç 144 bin 390 TL olurken; aylık kazanç 12 bin 450 TL olarak belirlendi. İşte, TÜİK verilerine göre 2022 yılında en yüksek ve en düşük kazancın olduğu sektörler...
KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ
Yıllık ortalama brüt kazanç: 99 bin 290 TL
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
Yıllık ortalama brüt kazanç: 102 bin 109 TL
İNŞAAT
Yıllık ortalama brüt kazanç: 104 bin 768 TL
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ
Yıllık ortalama brüt kazanç: 110 bin 995 TL
TOPTAN PAREKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI
Yıllık ortalama brüt kazanç: 114 bin 524 TL
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
Yıllık ortalama brüt kazanç: 118 bin 092 TL
MESLEKİ VE BİLİMSEL FAALİYETLER
Yıllık ortalama brüt kazanç: 139 bin 218 TL
İMALAT
Yıllık ortalama brüt kazanç: 141 bin 730 TL
SU TEMİNİ, KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ
Yıllık ortalama brüt kazanç: 159 bin 627 TL
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA
Yıllık ortalama brüt kazanç: 163 bin 897 TL
EĞİTİM
Yıllık ortalama brüt kazanç: 165 bin 229 TL
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKCILIĞI
Yıllık ortalama brüt kazanç: 179 bin 227 TL
İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ
Yıllık ortalama brüt kazanç: 186 bin 550 TL
ELEKTRİK, GAZ BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI
Yıllık ortalama brüt kazanç: 201 bin 478 TL