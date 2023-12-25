TÜİK Kazanç Yapısı Araştırması sonuçlarını yayınladı! İşte 2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler - İş-Yaşam Haberleri

TÜİK Kazanç Yapısı Araştırması sonuçlarını yayınladı! İşte 2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler - İş-Yaşam Haberleri

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin "Kazanç Yapısı Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı. Yıllık ortalama kazanç 144 bin 390 TL olurken; aylık kazanç 12 bin 450 TL olarak belirlendi. İşte, TÜİK verilerine göre 2022 yılında en yüksek ve en düşük kazancın olduğu sektörler...