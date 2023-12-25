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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadına şiddette bir vaka daha! Ankara'da bir koca 4 çocuk sahibi olduğu eşini öldürdü

        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!

        Ankara'nın Mamak ilçesinde tartıştığı eşi, 4 çocuğunun annesi 38 yaşındaki Sultan Başer'i tabancayla vurarak öldüren Mikail Başer, gözaltına alındı. Katil zanlısı koca, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.12.2023 - 15:00 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:33
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        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
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        Ankara'da tüyler ürperten olay, edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesinde, Küçük Kayaş Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşandı.

        TARTIŞMA SIRASINDA SİLAHLA VURDU

        Haberin fotoğrafları ve videosu İHA'dan alınmıştır.
        Haberin fotoğrafları ve videosu İHA'dan alınmıştır.

        AA'da yer alan habere göre Mikail Başer ile eşi Sultan Başer henüz öğrenilemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mikail Başer, eşini tabancayla vurdu.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        ÇİFTİN 4 ÇOCUĞU VARDI

        Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.
        Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.

        Polis ekipleri, Mikail Başer'i gözaltına aldı.

        Sultan Başer'in cenazesi Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi. Çiftin 4 çocukları olduğu öğrenildi.

        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık! Haberi Görüntüle
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