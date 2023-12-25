Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
İzmir'de, 39 yaşındaki Kayhan Barbak, iddiaya göre, 'kıskançlık' nedeniyle tartıştığı eşi bir çocuk annesi, 37 yaşındaki Zehra Barbak'ı bıçaklayarak öldürdü. Polis, Kayhan Barbak'ı evdeki kan izlerini takip ederek, suç aleti bıçak ile yakalayıp, gözaltına aldı. Kayhan Barbak'ın ilk ifadesinde; cinayeti, 'kıskançlık' yüzünden işlediğini söylediği belirtildi
İzmir'in Karabağlar ilçesinde olay, saat 05.00 sıralarında Vatan Mahallesi 9057 Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi.
KISKINÇLIK NEDENİYLE TARTIŞMA
DHA'da yer alan habere göre bir çocukları olduğu öğrenilen Zehra Barbak (37) ile eşi Kayhan Barbak (39) arasında iddiaya göre; 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı.
EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANDIĞINI SÖYLEDİ
Tartışmanın büyümesi üzerine Kayhan Barbak, eşini bıçakla yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan Barbak, yardım istemek için dışarı çıkıp, eşi tarafından bıçaklandığını söyledi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Barbak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
KAN İZLERİNDEN YAKALANDI
Polis ekipleri ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Kayhan Barbak'ı evdeki kan izlerini takip ederek, suç aleti bıçak ile yakalayıp, gözaltına aldı.
İLK İFADESİNDE "KISKANÇLIK" DEDİ
Kayhan Barbak'ın ilk ifadesinde; cinayeti, 'kıskançlık' yüzünden işlediğini söylediği belirtildi.