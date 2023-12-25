Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık! İzmir'de, 39 yaşındaki Kayhan Barbak, iddiaya göre, 'kıskançlık' nedeniyle tartıştığı eşi bir çocuk annesi, 37 yaşındaki Zehra Barbak'ı bıçaklayarak öldürdü. Polis, Kayhan Barbak'ı evdeki kan izlerini takip ederek, suç aleti bıçak ile yakalayıp, gözaltına aldı. Kayhan Barbak'ın ilk ifadesinde; cinayeti, 'kıskançlık' yüzünden işlediğini söylediği belirtildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.12.2023 - 13:45 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:06 facebook

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