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        Isparta'da muhtarın öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 sanığa müebbet hapis

        Isparta'nın Senirkent ilçesinde Büyükkabaca Beldesi Orta Mahalle Muhtarı Yüksel Ülperen'in öldürülmesine ilişkin yargılanan 5 sanıktan 4'ü müebbet , biri 15 yıl hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 18:20 Güncelleme: 21.12.2023 - 18:20
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        Isparta'da muhtarın öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 sanığa müebbet hapis
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        Isparta'nın Senirkent ilçesinde Büyükkabaca Beldesi Orta Mahalle Muhtarı Yüksel Ülperen'in öldürülmesine ilişkin yargılanan 5 sanıktan 4'ü müebbet , biri 15 yıl hapse çarptırıldı.

        Isparta Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten adam öldürme" suçundan yargılanan tutuklu sanıklar Bekir, Bayram, Tevfik ve Hüseyin Özgen ile tutuksuz yargılanan Emine Özgen katıldı. Duruşmada, taraf yakınları ve avukatları da hazır bulundu.

        Mahkeme heyeti başkanı tarafından son sözleri sorulan sanıklar, pişman olduklarını belirtti.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Bayram, Emine, Tevfik, Hüseyin Özgen'e "Fikir ve eylem birliği içerisinde iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis verdi. Aynı suçtan Bekir Özgen'e ise suça sürüklenen çocuk olması nedeniyle indirim uygulanarak 15 yıl hapis verildi.

        Duruşma sonrası taraflar arasında arbede yaşandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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