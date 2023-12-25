Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında çökme meydana geldi: O anlar kameralara yansıdı - Güncel haberler

        Son dakika haberi 6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!

        İstanbul Esenyurt'ta 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Bina caddeye çökerken yoldakiler büyük tehlike atlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 15:51 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Esenyurt'ta 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Bina caddeye çökerken yoldakiler büyük tehlike atlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre Esenyurt Süleyman Demirel Caddesi Aşık Veysel Caddesi'nde 6 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlandı. Özel bir firma tarafından tedbir alınmadan yapılan yıkım çevreden tepki gördü.

        Yıkıma tepki gösterenler cep telefonuyla kayıttayken çökme meydana geldi. Bina caddeye doğru çöktü. Çevredekiler büyük panik yaşadı. Caddedekiler binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay yerine polis ve itfaiye geldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        Zombi geyik hastalığı uyarısı! ABD'de vakalar artıyor
        Zombi geyik hastalığı uyarısı! ABD'de vakalar artıyor
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        Beşiktaş'ın Hatayspor 11'i
        Beşiktaş'ın Hatayspor 11'i
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"