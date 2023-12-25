Son dakika haberi 6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
İstanbul Esenyurt'ta 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Bina caddeye çökerken yoldakiler büyük tehlike atlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Esenyurt'ta 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Bina caddeye çökerken yoldakiler büyük tehlike atlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre Esenyurt Süleyman Demirel Caddesi Aşık Veysel Caddesi'nde 6 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlandı. Özel bir firma tarafından tedbir alınmadan yapılan yıkım çevreden tepki gördü.
Yıkıma tepki gösterenler cep telefonuyla kayıttayken çökme meydana geldi. Bina caddeye doğru çöktü. Çevredekiler büyük panik yaşadı. Caddedekiler binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay yerine polis ve itfaiye geldi.