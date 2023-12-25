AK Parti’nin yerel seçim sloganı: “Şehrine Sahip Çık” 

AK Parti ve MHP, 31 Mart seçimleri için işbirliği yapılacak yerleri belirledi. AK Parti Teşkilatı, 1 Ocak’tan itibaren sahaya inecek; adaylar 15 Ocak’ta açıklanacak. Yerel seçimde, 5 başlıkta vaatlerden oluşan bir kampanya stratejisi izleyecek olan AK Parti’nin ana sloganı, “Şehrine sahip çık” olacak.

AK Parti ve MHP, 30 büyükşehirde ortak aday gösterecek. Hedef, CHP’nin elindeki büyükşehirlerin alınması…

Mersin ve Manisa’da MHP adaylarıyla seçime girilecek; kalan 28 büyükşehirde ise AK Parti’nin adayları desteklenecek.

AK Parti’nin seçim kampanyasının ana sloganı, “Yaşadığın Şehre Sahip Çık”, “Şehrine Sahip Çık” olacak. AK Parti, şehir yaşamını kolaylaştıracak adımlar ve projelerle vatandaşın karşısına çıkacak. Bu kapsamda bakanlıkların yürüttüğü çalışmalar ve projeler de kampanya sürecinde vatandaşa sunulacak. Yani bir anlamda hükümetin makro projeleri de yerel ölçekte vatandaşa yerel seçim vaadi olarak sunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli üzerinde uzlaşılan işbirliğini son kez değerlendirecek. AK Parti, adaylarını 15 Ocak'ta Ankara'da yapılacak büyük bir toplantıyla duyuracak.

Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin 22’sinde iki parti ayrı ayrı kendi adaylarıyla seçime katılacak. Kalan 29 il merkezinde ise işbirliği yapılacak. Tarihsel önemi sebebiyle Ahlat’ta AK Parti adayı, Söğüt’te ise MHP adayı desteklenecek.

1 Ocak itibariyle sahaya inmesi planlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir ile birlikte 50 ili ziyaret edecek. İstanbul ve Ankara’nın büyük ilçelerinde de özel kampanya programları düzenlenecek. Deprem bölgesi için de özel programlar hazırlandı.

Büyükşehirlerde ve kentlerde vatandaşın ekonomik sıkıntılarını gidecek projeler ve vaatler kampanyada yer alacak. Başta İstanbul olmak üzere depreme dayanıklı konutlar inşa edilmesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması üzerinde duruluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna yönelik kapsamlı bir yol haritasını açıkladı. Küresel ısınma, iklim değişikliği ve kuraklık konusuna vurgu yapılacak. Bu amaçla şehirlerin su sorununun çözümüne ilişkin projelere yer verilecek. Şehirlerin trafik sorunun çözümü, metro inşaatları da kampanyada yer alacak. Şehirlerin sosyal ve kültürel yaşamının iyileştirilmesine dönük projeler ve vaatlere de kampanyada yer verilecek.