Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Isparta'da konuştu: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İHA'larımızı, SİHA'larımızı, helikopterlerimizi, uçaklarımızı kendimiz yapıyoruz artık. Yerli aracımızı üretiyoruz. Nihayetinde çok şükür birtakım sıkıntılar olmasına rağmen, pandemi ve deprem gibi büyük belalarla uğraşmamıza rağmen bugün ekonomi dimdik ayakta." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İHA'larımızı, SİHA'larımızı, helikopterlerimizi, uçaklarımızı kendimiz yapıyoruz artık. Yerli aracımızı üretiyoruz. Nihayetinde çok şükür birtakım sıkıntılar olmasına rağmen, pandemi ve deprem gibi büyük belalarla uğraşmamıza rağmen bugün ekonomi dimdik ayakta." dedi.

Bakan Özhaseki, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Isparta'ya geldi. Isparta Valiliğini ziyaret eden Özhaseki, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Aydın Baruş'la bir süre görüştü.

Ardından Isparta Belediyesi ve TOKİ tarafından yenilenen Üzüm Çarşısı'nda esnafı ziyaret eden Özhaseki, alışveriş yapanlarla sohbet etti.

Mimar Sinan Caddesi'nde Filistinliler için nöbet tutulan çadırı ziyaret eden Özhaseki, daha sonra AK Parti Burdur İl Başkanlığında partilileriyle buluştu.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, belediyelerdeki amaçlarının hizmet olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hep hizmet edeceklerini, kimseyi ayırmayacaklarını ve mazeret üretmeyeceklerini söylediklerini hatırlattı.

Sözlerini tuttukları için hem yerel hem genel seçimlerde birinci parti olmaya devam ettiklerini vurgulayan Özhaseki, Isparta teşkilatına ve halkına teşekkür etti.

Cumhur İttifakı'nda Milliyetçi Hareket Partisi'yle, yerli ve milli olanlarla bir arada olduklarını dile getiren Özhaseki, "Bütün AK Parti teşkilatları şunu bilsinler, başımız dik. O kadar çok iş yaptık ki bu ülkeye, hangi bakanlığı ele alırsanız alın. Hangi alanı söylerseniz söyleyin geçmişte 80 yıl boyunca yapılmış olan işlerden çok daha fazla iş yaptık. Geçmişte 1930'larda, 40'larda, 50'lerde, 60'larda iş yapanlardan da Allah razı olsun." diye konuştu.

- "Bugün ekonomi dimdik ayakta"

Sağlıkta, ulaşımda, enerjide, savunma sanayisinde büyük işler yaparak ilerlediklerine işaret eden Özhaseki, şöyle devam etti:

"İHA'larımızı, SİHA'larımızı, helikopterlerimizi, uçaklarımızı kendimiz yapıyoruz artık. Yerli aracımızı üretiyoruz. Nihayetinde çok şükür birtakım sıkıntılar olmasına rağmen, pandemi ve deprem gibi büyük belalarla uğraşmamıza rağmen bugün ekonomi dimdik ayakta. O sıkıntıları da kısa süre içerisinde inşallah aşacak olanlar yine bizleriz. Değerli kardeşlerim bunun yanı sıra önemli bir nokta daha var. Eskiden bu memlekette bir vesayet rejimi vardı. Bizler seçeriz Ankara'ya göndeririz ama orada yılanlar çiyanlar bekliyor başlarına neler getirirler Allah bilir. Hepsini zamanında gördük. Bizim seçtiğimizi, bizi temsil etsin diye gönderdiğimiz insanlara önce itibarsızlaştırma yaparlar. Sonra idare edemez duruma getirirler. Eğer söz dinlemezse, vatandaşı dinlerse faili meçhuller başlar. Sonra ihtilal ortamı hazırlarlar. Pat ihtilal yaparlardı, defalarca bunu tekrar ettiler. Bize de aynısını yaptılar mı? Yaptılar ama çok şükür başımızda Recep Tayyip Erdoğan diye yiğit bir adam vardı. 'Siz kimsiniz? Defolun.' dedi. Onları toprağa gömdü bir daha da çıkamayacaklar inşallah."

- "Devlet, millet dayanışması oldu"

Özhaseki, eskiden doğudaki bir vatandaşın "Ben Kürt'üm" diyemediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Niye diyemiyor? Desin kardeşim ne var bunda? Allah öyle yaratmış. Bu dünyaya gelirken kimse dilekçe vererek gelmiyor. Dilini konuşturmazlardı. Bir vatandaş 'Aleviyim' bile diyemezdi. Bunun gibi inancından dolayı başını örten bizim küçücük yavrumuz da üniversite kapılarından içeri alınmazdı. İkna odaları da ağlatılırdı. Biz nice böyle badireler atlattık. Çok şükür şimdi onlar da geride kaldı. Meclise bir tane hanımefendi girmişti hatırlayın, rahmetli Ecevit 'Buna haddini bildirin.' diye çabalıyordu. Niye? Laiklik tehlikeye düşermiş. Cumhuriyete bir şey olurmuş. Peki aradan şu kadar zaman geçti. Meclisteki kadınlarımızın yarısı kapalı. Yarısı başını açmayı tercih ediyorlar. Başımızın üstüne. Laikliğe bir şey mi oldu. Arkadaşlar, Cumhuriyet tehlikeye mi düştü? Tehdit altında mı? Kardeşlik oldu, dostluk oldu. Devlet, millet dayanışması oldu. Kaynaşması oldu."

Seçimlerde Cumhur İttifakı olarak eskiden aldıkları belediye sayısından daha fazla belediye ve oy alacaklarını kaydeden Özhaseki, "Önümüzdeki dört buçuk sene boyunca, seçimsiz dönemde bu ülkeyi ayağa kaldıracağız. Şaha kaldıracağız." dedi.