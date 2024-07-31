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        İsrail'in Beyrut saldırısı sonrası BM'den 'endişeliyiz' açıklaması

        Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Beyrut'un güney bölgesinde yoğun nüfuslu alanlara yönelik saldırısından derin endişe duyduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 05:35 Güncelleme: 31.07.2024 - 05:36
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        İsrail'in Beyrut saldırısı sonrası BM'den 'endişeliyiz' açıklaması
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        BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Saldırıya ilişkin detayların netleşmesini beklerken taraflara azami itidal çağrısı yapılan açıklamada, gerginliğin daha fazla artırılmaması talebinde bulunuldu.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, tüm tarafların uluslararası hukuk uyarınca yükümlüklerini yerine getirmek zorunda olduğu vurgulandı.

        Tarafların BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını "tam bir şekilde" uygulaması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, çatışmaya acilen son verilmesi gerektiği ifade edildi.

        Açıklamada, "İsrail ordusunun Beyrut'un güney bölgesinde yoğun nüfuslu alanlara saldırısından derin endişe duyuyoruz." mesajı verildi.

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        İSRAİL BEYRUT'UN GÜNEY BÖLGESİNE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

        İsrail güçleri, Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisinin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.

        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında 3 kişinin öldüğü ve 74 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

        İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ün hedef alındığını ileri sürmüştü.

        BM: YEMEN'DE 75 BİNDEN FAZLA KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

        Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Yemen'de 2024'ün başından bu yana 75 binden fazla kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

        UNFPA'nın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, yerinden edilmelere sebep olarak Yemen hükümetine bağlı ordu ile Husiler arasındaki çatışmaların tırmanması ve sert hava koşulları gösterildi.

        Açıklamada, bu yılın başından bu yana Yemen'de 75 bin 600'den fazla kişinin yerinden edildiği belirtildi.

        UNFPA'nın açıklamasında, Yemen'deki Birleşmiş Milletler hızlı müdahale mekanizmasının, 18 ilde yerinden edilenlerin yüzde 96'sına acil yardım sağladığı kaydedildi.

        UNFPA'nın kadınlara ve kız çocuklarına yönelik önemli destek ve hizmetlerini sürdürmek için 2024'te 70 milyon dolar değerinde fon sağlamayı hedeflediği bildirildi.

        Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 15 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine (BMGK) verdiği brifingde, Yemen'de çeşitli cephelerde çatışmaların tırmandığını açıklamış ve "yükselişin devam etmesi durumunda Yemen ve bölge için ciddi sonuçlar doğuracağı" konusunda uyarıda bulunmuştu.

        Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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        #Son dakika haberler
        #Birleşmiş Milletler
        #israil
        #lübnan
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