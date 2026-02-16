Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail, Mescid-i Aksa İmamı'nı gözaltına aldı | Dış Haberler

        İsrail, Mescid-i Aksa İmamı'nı gözaltına aldı

        İsrail polisinin, Mescid-i Aksa İmamı Muhammed Ali Abbasi'yi gözaltına aldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 23:44 Güncelleme: 16.02.2026 - 23:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail, Mescid-i Aksa İmamı'nı gözaltına aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa İmamı Muhammed Ali Abbasi'yi gözaltına aldı.

        Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyerek Aksa İmamı Abbasi'yi gözaltına aldı. İsrail polisi, gözaltı için herhangi bir gerekçe göstermedi.

        Haberde, söz konusu gözaltının, Tel Aviv yönetiminim Mescid-i Aksa'nın yanı sıra Aksa imamlarına ve gönüllülerine yönelik artırdığı kısıtlamalar kapsamında gerçekleşmiş olabileceği belirtildi.

        İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün özellikle Eski Şehir bölgesi ile Mescid-i Aksa çevresinde uyguladığı sıkı güvenlik önlemleriyle gerilimi tırmandırdığı ve bu kapsamda Filistinli din görevlileri ile aktivistleri gözaltına alarak Aksa'dan uzaklaştırma cezası verdiği ifade edildi.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakırköy'de 30 milyon dolarlık hırsızlık iddiası; detaylar ortaya çıktı

        (DHA)- Bakırköy'de sitenin otoparkında 2 araçtan çalındığı belirtilen 30 milyon dolarla ilgili soruşturmada detaylar ortaya çıktı. Polise ihbarda bulunan Bilal Durmaz'ın İBB'ye yönelik yolsuzluk iddianamesinde adı 'emanetçi' olarak geçen Taç dövizin sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu olduğu belirlendi. Öt...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ