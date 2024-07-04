İstanbul, 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları’na ev sahipliği yapacak

Türkiye tarihinde ilk kez Paralimpik çoklu branş organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 2025 yazında 9 branşta yaklaşık 1.500 sporcu, antrenör ve resmi görevlilerin bu organizasyon için İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Türkiye Paralimpik Komitesi, bu ev sahipliğiyle Türkiye’de ve Avrupa'da Paralimpik sporların gelişimi ve etkisi için yeni bir dönemin kapılarını aralamaya çalışacak.

RAYMON BLONDEL: İSTANBUL SOSYAL ETKİ SAĞLAYAN BİR FIRSAT SUNACAK

Avrupa Paralimpik Komitesi Başkanı Raymon Blondel, “Sporcular, Ulusal Paralimpik Komiteleri ve Uluslararası Federasyonlar için genel stratejimizi mükemmel bir şekilde yansıtan Avrupa Para Gençlik Oyunları'nın ev sahibi olarak İstanbul’u duyurmaktan son derece mutluyuz. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile birlikte katılımcılar için en iyi ortamı sağlayan ve aynı zamanda geniş bir sosyal etki sağlayan bir fırsat sunabileceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.