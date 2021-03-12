Kendilerini polis olarak tanıtıp binlerce doları çaldılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıttılar, 4 bin 500 doları çaldılar

İstanbul Bayrampaşa’da kimliği belli olmayan kişi ya da kişiler, kendilerini polis olarak tanıtarak Hal yolunda seyreden yabancı uyruklu sürücünün önünü kestiler. Yabancı uyruklu sürücünün önünü kesen kişi ya da kişiler, sürücünün 4 bin 500 dolarını ve bir miktar Türk Lirasını alarak kayıplara karıştı

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıttılar, 4 bin 500 doları çaldılar
Kendilerini polis olarak tanıtıp binlerce doları çaldılar
0:00 / 0:00
İHA

Olay, saat 01.00’de TEM Bağlantı Yolu Aksaray istikameti Sağmalcılar Viyadüğünde meydana geldi. İddiaya göre Bulgaristan uyruklu Marev Martin Georgiev idaresindeki CT 5494 BT plakalı hafif ticari aracın önü kimliği belli olmayan kişi ya da kişiler tarafından kesildi.

ARACIN ANAHTARINI ALARAK KAÇTILAR

Yabancı uyruklu sürücünün önünü kesen kişi ya da kişiler kendilerini polis olarak tanıtarak, Marev Martin Georgiev’e ait 4 bin 500 Dolar ile bir miktar Türk Lirası’nı alıp kaçtı. İHA'nın haberine göre; kaçan şahıs ya da şahıslar, arabanın anahtarını da çevreye atarak uzaklaştı.

Yaşanan olayın şokunu atlatamayan yabancı uyruklu sürücü yoldan geçen araç sürücülerinin dikkatini çekti. Yabancı uyruklu sürücüyü anlayan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yabancı uyruklu sürücüyü ve yanında bulunan kadının bilgilerine başvurdu.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede detaylı bir arama gerçekleştirerek anahtarı bulmaya çalıştı. Arama çalışmasına hafif ticari araç sürücüsü de katıldı. Gerçekleştirilen çalışmanın ardından aracın anahtarı bulundu.

Polis ekipleri daha sonra yabancı uyruklu erkek sürücü ve araçta bulunan kadını otomobilleri ile birlikte Bayrampaşa Polis Merkezine götürdü. Yaşanan olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sakarya’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEMSakarya’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Kocaeli'de yakalanan 2 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı
GÜNDEMKocaeli'de araçlardan hırsızlık: 1 tutuklama
Denizli'de park halindeki minibüse panelvan çarptı: 2 yaralı
GÜNDEMPanelvan, park halindeki minibüse çarptı: 1'i ağır 2 ...
İstanbul'da polisten kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
GÜNDEMİstanbul'da 2 ilçede kovalamaca: 3 gözaltı
YKS geç başvuru ne zaman, hangi gün? ÖSYM YKS geç başvuru nasıl yapılır?
GÜNDEMYKS geç başvuru ne zaman?
Festival Çarşısı'nda bir haftada ikinci yangın
GÜNDEMFestival Çarşısı yine yandı!
Sultanbeyli'de miras yüzünden yeğenlerini vuran amca yakalandı
GÜNDEMKanlı pusunun faili amca yakalandı
Anaokulunda 5 yaşındaki çocuk darp edildi iddiası
GÜNDEMKreşte şiddet iddiası!
Son dakika... Hakkari'de dev uyuşturucu operasyonu
GÜNDEMBakan Soylu duyurdu! Tam 482 kilo ele geçirildi
Adalet Bakanlığı 2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı'na özel video yayınladı
GÜNDEMMehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı için özel video