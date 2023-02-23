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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul'da riskli bulunan 48 yıllık site ile mahkemeden karar çıktı, yıkım başladı

İstanbul Küçükçekmece'de mülk sahipleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yıkılamayan 48 yıllık Çınar Sitesi ile mahkemeden yeni karar çıktı. Mahkeme kararının ardından 13 blok ve 240 daireden oluşan sitenin yıkım çalışmalarına başlandı

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  • Kentsel dönüşüm başlıyor! İstanbul Küçükçekmece'de riskli bulunan 48 yıllık sitede yıkım! - Son dakika deprem haberleri

    İstanbul Küçükçekmece'de mülk sahipleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yıkılamayan, 13 blok ve 240 daireden oluşan 48 yıllık Çınar Sitesi'nin yıkım çalışmalarına başlandı.
  • Kentsel dönüşüm başlıyor! İstanbul Küçükçekmece'de riskli bulunan 48 yıllık sitede yıkım! - Son dakika deprem haberleri

    Fatih Mahallesi'nde, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında riskli olduğu gerekçesiyle yıkılıp yeniden yapılmak istenen Çınar Sitesi'nde hak sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle başlayan mahkeme sürecinde yeni karar çıktı.
  • Kentsel dönüşüm başlıyor! İstanbul Küçükçekmece'de riskli bulunan 48 yıllık sitede yıkım! - Son dakika deprem haberleri

    İtiraz üzerine tahliye ve yıkım kararı durdurulan site ile ilgili kararı yeniden değerlendiren İstanbul 13. İdare Mahkemesi, telafisi güç ve imkansız zararların doğabileceği gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına hükmetti.
  • Kentsel dönüşüm başlıyor! İstanbul Küçükçekmece'de riskli bulunan 48 yıllık sitede yıkım! - Son dakika deprem haberleri

    Karar üzerine Küçükçekmece Belediyesi ekipleri tahliye edilen bir bloğun yıkımı için siteye geldi.

     

    Yıkımı sırasında önlem amaçlı yan bloktaki bina sakinleri de tahliye edildi ancak binanın üçüncü katında oturan anne ve kızı binayı terk etmek istemedi. Uzun süre anne ve kızı ikna etmeye çalışan ekiplerin başarılı olamaması üzerine olay yerine komşuları çağrıldı. Yaklaşık 5'inci saatin sonunda anne ikna edilerek aşağı indirilirken, psikolojik problemleri olduğu iddia edilen 50 yaşlarındaki kızı evini terk etmedi. Bu nedenle saat 10.00'de başlaması planlanan yıkım çalışması saat 16.00'da başlayabildi.
  • Kentsel dönüşüm başlıyor! İstanbul Küçükçekmece'de riskli bulunan 48 yıllık sitede yıkım! - Son dakika deprem haberleri

    Site sakinlerinden Şemsi Açık, gazetecilere yaptığı açıklamada, sitenin yapıldığı günden beri burada yaşadığını belirterek, "Binalar çok eskiydi ayakta zor duruyordu. Bazı itirazlar oldu yıkım kararı durduruldu. Mayıs 2022 de yıkım kararı alındı mahkeme ret kararı verdi. Zaten tedirginlik depremden sonra daha da arttı. Herkes konumunda dairesini alacak" diye konuştu.
  • Kentsel dönüşüm başlıyor! İstanbul Küçükçekmece'de riskli bulunan 48 yıllık sitede yıkım! - Son dakika deprem haberleri

    Bir başka site sakini Mine Baloğlu da 10 yıldır binada oturduklarını ve binalarının çok eski olduğunu anlattı. Başoğlu, "Depremlerden sonra daha da tedirgin olduklarını dile getirerek, "Çok eski bir bina. Uygulamadan memnunum. Yapılacak biz de yerleşeceğiz." dedi.
  • Kentsel dönüşüm başlıyor! İstanbul Küçükçekmece'de riskli bulunan 48 yıllık sitede yıkım! - Son dakika deprem haberleri

    Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 13 blokluk site yıkıldıktan sonra yerine depreme dayanıklı konutlar inşa edilmesi sağlanacak. Site inşaatının 36 ayda tamamlanması öngörülüyor.
  • Kentsel dönüşüm başlıyor! İstanbul Küçükçekmece'de riskli bulunan 48 yıllık sitede yıkım! - Son dakika deprem haberleri

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