İstanbul'da sopalı park yeri kavgası
İstanbul Kağıthane'de gece saatlerinde aralarında kadınların da olduğu iki grup arasında çıkan park yeri kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'un Kağıthane semti gece saatlerinde park yeri kavgasına sahne oldu.
Çeliktepe Mahallesi'nde saat 02.30 sıralarında iddiaya göre işten dönen bir kişi, aracını park etmek için evinin bulunduğu sokağa geldi.
Sokağın tamamen araçlarla dolu olduğunu gören sürücü ile bu sırada orada bulunan başka bir sürücü arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya evlerinden inen diğer aile fertleri de dahil olunca ortalık savaş alanına döndü.
Taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girerken bir kadının da eline geçen sopayı karşı tarafa savurduğu görüldü.
Kavga anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.