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        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul kar yağışı ne zaman ve hangi ilçelerde etkili olacak? AKOM ve Meteoroloji’den hava durumu ve kar yağışı uyarısı

        İstanbul kar yağışı ne zaman? AKOM ve Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan hava durumu ve kar yağışına ilişkin bilgi paylaşıldı. İstanbul Valiliği ise kentin hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesiyle soğuk havanın etkisine girmesinin beklendiğini bildirdi. Vatandaşlardan, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istenirken İstanbul kar yağışı için heyecanlı bekleyiş başladı. Uzmanların tahminlerine göre İstanbul ve çevresi, hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Peki İstanbul kar yağışı ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 10:25 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:27
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        İstanbul'da kar yağışının yurda yeniden giriş yapması bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda yağan kar yağışının ardından İstanbul’da kar yağışı yeniden beklenmeye başlandı. AKOM, sürücüleri özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Şehir genelinde kar yağışıyla birlikte yolların kapanabileceği, ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği ve gizli buzlanma riskinin arttığı bildirildi. Peki İstanbul’da kar yağışı olacak mı, ne zaman?

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        İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE ZAMAN?

        İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı AKOM tarafından yapıldı. Çarşamba gününden itibaren karla karışık beklenen yağışın, perşembe ve cuma günü daha da kuvvetli olacağı belirtildi. Vatandaşlar buzlanma ve don olayına karşı uyarıldı.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), 17 Şubat 2025 Pazartesi itibarıyla İstanbul’da şiddetli yağış ve soğuk hava dalgasının etkili olacağını duyurdu.

        ÇARŞAMBA BAŞLIYOR

        Hafta boyunca sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte, yağışların çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmura ve kara dönüşmesi bekleniyor.

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        PERŞEMBE VE CUMA KUVVETLENİYOR

        Haftalık tahminlere göre perşembe devam edecek kar yağışının cuma ve cumartesi kuvvetleneceği ve kent genelinde etkili olacağı öngörülüyor. Vatandaşların buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği bildirildi. SİBİRYA SOĞUKLARI GERİ DÖNÜYOR

        Uzmanların tahminlerine göre İstanbul ve çevresi, hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Hava sıcaklıklarının 0-3°C arasında seyredeceği, çarşamba gününden itibaren ise karla karışık yağmur görüleceği belirtiliyor.

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        BARAJ DOLULUK ORANI VE DENİZ SUYU SICAKLIĞI

        Şehir genelindeki barajların doluluk oranı % 61.42 seviyesine ulaşarak 533 milyon m³ su seviyesine ulaştı. Deniz suyu sıcaklığı ise 9°C olarak ölçüldü.

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        ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANABİLİR

        AKOM, sürücüleri özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Şehir genelinde kar yağışıyla birlikte yolların kapanabileceği, ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği ve gizli buzlanma riskinin arttığı bildirildi.

        Yetkililer, hava sıcaklıklarının 25 Şubat’a kadar mevsim normallerinin 4-8°C altında seyredeceğini ve 26 Şubat-5 Mart tarihleri arasında normale dönmesinin beklendiğini belirtti. Vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önerildi.

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        AKOM, İSTANBUL İÇİN UYARDI: SİBİRYA SOĞUKLARI VE KAR GERİ GELİYOR

        AKOM, İstanbul ve çevresinin hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini duyurdu. Çarşamba gününden itibaren ise kar bekleniyor.

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