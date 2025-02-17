PERŞEMBE VE CUMA KUVVETLENİYOR

Haftalık tahminlere göre perşembe devam edecek kar yağışının cuma ve cumartesi kuvvetleneceği ve kent genelinde etkili olacağı öngörülüyor. Vatandaşların buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği bildirildi. SİBİRYA SOĞUKLARI GERİ DÖNÜYOR

Uzmanların tahminlerine göre İstanbul ve çevresi, hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Hava sıcaklıklarının 0-3°C arasında seyredeceği, çarşamba gününden itibaren ise karla karışık yağmur görüleceği belirtiliyor.