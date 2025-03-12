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        Motosiklet istatistikleri

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Motobike İstanbul Fuarı'nda motosiklet sürücülerinin kural ihlali yapması durumunda uygulanacak yeni cezalara ilişkin çalışmayı paylaştı. Hazırlanan taslak TBMM'de kabul edildikten sonra yasalaşacak. Yerlikaya, yeni cezaları açıklamadan önce motosiklet kullanımı ve kazalara ilişkin çarpıcı istatistikler paylaştı. Buna göre 2019'da trafikteki motorlu taşıt sayısının yüzde 14.4'ü motosiklet idi. Bu oran 2024'te yüzde 20'ye çıktı. Bu sürede can kayıpları da artarken her iki kazadan birine motosikletlerin karıştığı görüldü.

        Giriş: 12.03.2025 - 19:05 Güncelleme: 12.03.2025 - 19:05
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        #motosiklet

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