Apple’ın yeni servislerinin tanıtıldığı etkinlikte duyurulan yeni oyun platformu Apple Arcade’de yer alacak olan ilk oyunlar belli oldu. Reklam ve oyun içi satın alma gibi unsurların bulunmayacağı ve aylık abonelik sistemiyle çalışacak olan yeni oyun servisi Apple Arcade, bu yılın sonhabar aylarında Türkiye dahil 150 ülkede kullanıma sunulacak.
Bu yeni platformda kullanıcılar oyunlara iPhone’larında başlayıp, iPad, Mac veya Apple TV’lerinde devam edebilecek. iOS, macOS ve tvOS işletim sistemlerinde çalışacak olan Apple Arcade’de 100’den fazla oyun yer alacak.
Henüz abonelik ücretleri açıklanmayan Apple Arcade’de yer alacak olan ilk oyunlar ise şunlar olacak:
1- Where Cards Fall
Çocukluktan yetişkinliğe uzanan zorlu bir yolculuğu anlatan bu büyüleyici hikayede birbirinden ilginç bulmacalar yer alıyor. Kahramanımız, lisede ve sonrasında yaşanan duygulardan ve birtakım güvensizliklerden yola çıkarak kendine yeni rotalar oluşturup engelleri aşmaya çalışıyor.
2- The Pathless
Bu gerçeküstü ve mitolojik macera oyununda bir avcı ile bir kartal dünyayı etkisi altına alan laneti ortadan kaldırmak için ormanla kaplı devasa bir adayı keşfe çıkıyor. Sinematik bir anlatıma sahip oyun, macerayı masalsı bir dünyayla sentezliyor.
3- LEGO Brawls
LEGO evreninde geçen bu çok oyunculu aksiyon-dövüş oyununda bloklar havada uçuşuyor. Oyuncular kendi karakterlerini oluşturduktan sonra takım arkadaşlarından destek alıyor ve inşa ettikleri makineleri kontrol ederek kıyasıya bir mücadeleden üstün çıkmaya çalışıyorlar.
4- Hot Lava
Sakın. Yere. Basmayın. Çünkü her yer lav. Sizi çocukluğunuza götürecek bu nostaljik oyunda kendi başınıza veya arkadaşlarınızla birlikte koşun, zıplayın, tırmanın, sörf yapın. Ama sakın yere basmayın.
5- Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm
Orijinal hikayeden 1000 yıl öncesini anlatan Oceanhorn 2’de şövalyeler ve hazinelerle dolu zindanlar içeren yepyeni bir dünya tasarlandı. Oyunun nefes kesici görselliği ve sunduğu yepyeni taktiksel becerilerle şimdi her seviyeden oyuncuyu göz alıcı bir oyun deneyimi bekliyor.
6- Beyond a Steel Sky
Distopik bir dünyaya ya da diğer adıyla Union City’ye hoş geldiniz. Büyük merakla beklenen bu devam oyununda siz şehrin yapay zeka sistemine sızmaya çalışırken karşınıza heyecan verici bulmacalar ve birbirinden zorlu karakterler çıkıyor.
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