Apple, medya ve yayıncılık başta olmak üzere oyun ve ödeme alanındaki yeni servislerini tanıttı. Şirketin Cupertino’daki merkezinde yer alan Steve Jobs Theater’da düzenlenen etkinlikte Apple, beklendiği üzere Netflix’e rakip olan yeni servisini de duyurdu.

Apple TV’yi bir uygulama haline getiren ABD’li teknoloji devinin içeriklerin tamamen kendisine ait olacağı yeni platformunun adı da Apple TV+ oldu.

Steven Speilberg, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, Jason Momoa, Alfre Woodard ve Kumail Nanjiani gibi Hollywood yıldızlarının katılımıyla tanıtılan Apple TV+, dizi ve filmlerin yanısıra özel programlara odaklanacak.

Netflix’te olduğu gibi reklamsız, kullanıcı tercihine talebe dayalı, online veya offline izleme seçeneği gibi özellikleriyle gelen Apple TV+, bu yılın sonbaharında 100’den fazla ülkede kullanıma açılacak.

ORJİNAL İÇERİKLE NETFLIX’E YENİ RAKİP: APPLE TV+

Etkinlikte Apple TV+’ın ücreti ve abonelik seçenekleri hakkında ise bilgi verilmedi. “Daha sonra izle”, “izlemeye devam”, “introyu atla” gibi online dizi ve film izleyicilerinin aşina olduğu özelliklerin dışında teknik olarak göze çarpan bir yenilik sunmayan Apple TV uygulamasında ise kullanıcılar, TV kanalları, diziler, filmler, spor ve çocuk içeriklerine tek bir platformdan erişebilecek.

Apple TV uygulaması iPhone, iPad ve Mac’lerin yanısıra Samsung, Sony, LG ve Vizio ile yapılan iş birlikleri kapsamında akıllı televizyonlarda da kullanılabilecek.

DERGİ VE GAZETE ABONELİĞİ: NEWS+

Apple’ın etkinliğinde tanıtılan bir diğer servis ise şirketin dergi ve gazeteleri bir araya topladığı yeni uygulamasıApple News+ oldu. Farklı kategorilerde toplam 300'den fazla derginin bulunduğu Apple News+’a aylık 9.99 dolarlık ücret karşılığında abone olunabilecek.

REKLAMSIZ YENİ OYUN SERVİSİ: APPLE ARCADE

Cupertino’daki etkinlikte sahneye çıkan bir diğer servis olan Apple Arcade ise oyunseverlere yönelik. İlk etapta 100'den fazla oyunun yer alacağı Apple’ın yeni oyun platformundaki oyunlarda reklam ve oyun içi satın alma gibi unsurlar bulunmayacak.

iOS, macOS ve tvOS işletim sistemlerinde çalışacak olan Apple Arcade, bu yılın sonbahar aylarında 150’den fazla ülkede kullanılabilir olacak. Abonelik sistemiyle çalışacak olan Apple Arcade’in aylık ücretleri de henüz açıklanmış değil.

SONBAHARDA TÜRKİYE'DE

Apple Türkiye'nin internet sitesi üzerinden yer alan duyuruya göre Apple TV uygulaması mayıs ayında kullanıma sunulacak. Apple Arcade ve Apple TV+ servislerine ise sonbahar aylarında diğer ülkelerle birlikte Türkiye'deki kullanıcılar da erişebilecek.

KART İŞİNE DE GİRDİ: APPLE CARD

Etkinlikte tanıtılan bir diğer yenilik ise Apple’ın kendi kredi kartı Apple Card oldu. Şirketin mobil ödeme sistemi Apple Pay’e entegre olarak çalışacak olan Apple Card, Goldman Sachs işbirliğiyle geliştirildi.

Kullanıcıların ödemelerini otomatik olarak kategorilere ayıran Apple Card’ta “Daily Cash” adıyla tanıtılan (bizde harcadıkça kazan, puan topla.. vs. gibi aslında oldukça iyi bilinen) özellik sayesinde Apple Card ile yapılan harcamalardan para kazanılabilecek.

Kart/işletim/kullanım gibi ücretlerin alınmayacağı duyurulan Apple Card, dijital olarak kullanılabildiği gibi isteyen fiziksel olarak da bu karta sahip olup, kullanabilecek.

HİSSELERİ DÜŞTÜ

Apple’ın düşen iPhone satışları sonrası servis gelirlerini artırmaya odaklanacağının bir göstergesi olarak da değerlendirilen bu etkinliği, her ne kadar salondaki özellikle Hollywood dünyasından gelen ve sahneye çıkan katılımcıları heyecanlandırsa da, yatırımcılar biraz daha temkinli görünüyor.

Apple CEO’su Tim Cook’un sahne aldığı ve Cupertino saatiyle tam 10:00’da başlayan etkinlikte tanıtılan her bir servis, aynı saatlerde Apple hisselerini birer dolar daha aşağı çekti.

Tanıtım öncesi 191 dolar olan Apple hisseleri, şirketin yeni servis ve uygulamalarının duyurulduğu etkinlik sona erdiğinde 188 dolara geriledi. Şirket 2 saatlik etkinlik boyunca borsada yüzde 2’ya yakın değer kaybetti.